梁凱寧34歲生日宣布喜訊　學術論文登國際權威考埋國際健身教練牌

前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）自2019年離開TVB後，實行多元化發展，除了做主持、香港浸會大學傳理學院新聞系客席講師之外，還修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，更成為衞生署認可言語治療師。日前梁凱寧趁着34歲生日在社交平台報喜，她有份參與的學術論文成功發表，同時亦順利考獲美國國家運動醫學學會（NASM）的私人健身教練證書，相當犀利！

前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）。（IG@maggieleung0722）

修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程。（IG@maggieleung0722）

香港浸會大學傳理學院新聞系客席講師。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧去年宣布婚訊。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧去年宣布婚訊。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧同老公去旅行。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧34歲生日報喜 解鎖雙重新成就

日前梁凱寧迎來34歲生日，她在社交平台公布喜訊：「𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝒕𝒐 𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇 🎁Another year to keep learning & growing📚有份參與嘅學術文章發表咗喇🤩! 雖然只係幫咗少少，但可以喺PubMed度search到自己個名嘅感覺實在太神奇啦😍考到美國國家運動醫學學會私人健身教練證書🏋🏻‍♀️當初其實純粹想學多啲健身嘅知識🙈不過又真係幾鍾意溫書同考試🥶咁既然讀咗⋯就不如索性考埋佢啦🙈（但而家完全不是教人的料子😂我仲喺度努力學習當中🤣）」

做主持。（IG@maggieleung0722）

又靚又叻！（IG@maggieleung0722）

言語治療師。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧參與學術論文登權威PubMed 感嘆：實在太神奇啦

相中所見，梁凱寧有份參與的學術論文《A Mixed-Methods Study on Carers' and Aged-Care Staff's Perception and Appropriate Utilization of Molded Puree in Older Adults》在醫學期刊《Clinical Interventions in Aging》發表，該論文已正式收錄於PubMed中，PubMed是由美國國立衛生研究院（NIH）轄下美國國家醫學圖書館（NLM）開發並免費提供使用的生物醫學文獻搜尋引擎，是當今國際最權威的文摘類醫學文獻數據庫之一，主題涵蓋臨床與基礎醫學、生命科學、護理、牙醫與獸醫學等等。

梁凱寧有份參與的學術論文《A Mixed-Methods Study on Carers' and Aged-Care Staff's Perception and Appropriate Utilization of Molded Puree in Older Adults》在醫學期刊《Clinical Interventions in Aging》發表。（IG@maggieleung0722）

該論文已正式收錄於PubMed中。（IG@maggieleung0722）

好勁！（IG@maggieleung0722）

梁凱寧考獲美國國家運動醫學學會私人健身教練 甜笑曬證書

除了學術上的成就外，還大曬由美國國家運動醫學學會（National Academy of Sports Medicine, NASM）頒發的「國際認可私人健身教練（International Certified Personal Trainer）」證書，一身運動look的她手持證書，展露招牌甜美笑容，網民紛紛留言大讚她又靚又叻！

考獲美國國家運動醫學學會（NASM）的私人健身教練證書。（IG@maggieleung0722）