袁詠儀街頭拍劇被捕獲黃金頭身比例驚艷網民　天生麗質令人羨慕

現年54歲的袁詠儀（靚靚）於1990年參加香港小姐競選，一舉奪得冠軍及「最上鏡小姐」，美貌無庸置疑。如今雖然年過半百，但她保養得宜，向來無懼素顏示人，凍齡狀態令人震驚。隨著兒子漸漸長大，袁詠儀近年全面復出，最近還真人騷、拍劇雙線齊發。日前，她與內地男星成毅一同拍攝由曾志偉監製的新劇《狩謊》，在街頭開工時被網民野生捕獲，其樣貌與身材瞬間驚艷大批網民。

袁詠儀在1990年參選港姐奪得冠軍及「最上鏡小姐」，美貌無庸置疑。（影片截圖）

袁詠儀與老公張智霖形影不離，非常恩愛。（IG@anitayuenwy）

袁詠儀無懼素顏示人，大方與網民合照。（小紅書圖片）

新劇造型展現黃金頭身比例

近日，有網民在社交平台分享在街頭偶遇袁詠儀為新劇開工的集輯。片中可見，袁詠儀換上兩套知性簡約的服飾，一套是白色長袖恤衫搭配黑色長褲，而另一套則是藍色條紋恤衫造型。兩套打扮都將袁詠儀的修長身型表露無遺，而且四肢纖細，可見下過苦功管理身材，整體狀態極佳。

近日，有網民在社交平台分享在街頭偶遇袁詠議為新劇開工的集輯。（小紅書截圖）

一身打扮將袁詠議的修長身型表露無遺。（小紅書截圖）

袁詠儀與現場粉絲揮手打招呼，期間還做出搞怪表情，相當可愛。（小紅書截圖）

金像影后展超強親和力

除了外貌、身材吸睛外，貴為金像影后的袁詠儀，舉動亦極具親和力。面對現場的群眾和粉絲，她不僅滿面笑容，更親切地揮手打招呼，完全沒有架子。影片曝光後，袁詠儀的黃金身材比例隨即引來一眾網民驚嘆不已，並大讚其顏值與氣質：「天吶，腿長，頭小，真美」、「美麗大方就是這樣的感覺~~~」、「好喜歡靚靚的性格，灑脫鬆弛」、「她真的好好看。五官好大氣」、「到底是港姐，就算老了身形和頭身比還是很厲害」、「哇 頭身比例絕了」。

袁詠儀開工心情極佳。（小紅書截圖）

拍攝完才拿回電話，表現專業。（小紅書截圖）

超濃密髮量羨煞旁人 網民封「港風女神」代表

而袁詠儀那一頭濃密厚實的頭髮，同樣亦成為網民熱議的焦點，不少人表示羨慕：「靚靚真是人如其名，樣靚就算了，這個年紀這個髮量羨煞旁人」、「她的髮量真的好羨慕」。紛紛讚歎袁詠儀無論是氣場還是外貌，完全就是「港風女神」的代表。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

袁詠儀初出道被嘲「飛機場」陷身材焦慮

雖然外貌出眾，但袁詠議日前在內地真人騷《五十公里桃花塢6》中就自爆曾陷身材焦慮：「為什麼我的身材沒有那麼豐滿呢？」她坦言起初曾被嫌身材不夠好：「我在開始聽到的話都是，袁詠儀什麼都好，漂亮、頭髮多、眼睛好看，但是就是『飛機場』。啥意思呢？很平，但是呢，袁詠儀還沒至於很平，她就是『飛機場』上面的一些小坡。所以呢那個時候每一次聽到人家這樣說，我就覺得很不舒服，但是也沒有說很不開心。直到有一個事情就是，我因為脖子後面長了一顆痣，我必須要找整容醫生幫我弄，我才不會看出有一個疤。我很記得我進去那個醫生的房間的時候，我一看她的桌子上面放了不同型號的假胸，我在想，原來在其他人的心裏面，袁詠儀是需要去隆胸的。」

袁詠儀自爆曾陷身材焦慮。（影片截圖）

袁詠儀自爆初出道被嫌「飛機場」。（影片截圖）

袁詠儀拒絕隆胸審美

不過袁詠儀最後並未有去隆胸：「如果我真的那樣做，那個還是我自己嗎？我現在想跟那個時候的袁詠儀說，還好你沒有去隆胸，不然你就可能沒辦法碰到你的作品，碰到喜歡你的人，有時候外形並不是你最重要的東西，反而你怎麼把自己活得更精彩，活得更有性格，那你才不會對不起你自己的身體。」

堅拒隆胸。（影片截圖）