世界盃｜袁文傑狠批阿根廷失控丟架　球王美斯不勸阻全無領袖風範

袁文傑近日人氣急升，除了日前出書講愛隊阿仙奴外，世界盃期間他在自己網台直播旁述，吸引了不少新fans，網民大讚他的講波水平已是專業級數，直播觀看數屢創高峰，即使西班牙對阿根廷決賽，電視台有免費轉播，但袁文傑直播旁述高達14,000人收看！今屆決賽引起不少爭議，有人認為柏利迪斯（Leandro Paredes）、安素費南迪斯（Enzo Fernandez）等阿根廷球員輸球品及行為粗野，而袁文傑亦拍片表達對阿根廷賽後表現之不滿，尤其是他們在西班牙領獎時背向頒獎台，絕對是缺乏體育精神。他又特別指出，在阿根廷與西班牙球員發生衝突期間，美斯完全沒試圖勸阻，只自顧憐憫望鏡頭，完全沒領袖風範：「阿根廷可以話係自己丟架，球王美斯，根本唔係一個領袖。」

袁文傑近日人氣急升，先是出書講愛隊阿仙奴。（IG_yuen_man_kit）

世界盃期間袁文傑在自己網台直播旁述，吸引了不少新fans，網民大讚他的講波水平已是專業級數，直播觀看數屢創高峰，即使西班牙對阿根廷決賽，電視台有免費轉播，但袁文傑的直播高達14,000人收看！（YouTube@ 袁文傑Andrew Yuen）

指阿根廷如獲FIFA「保送」入四強 但晉級路仍吃力狼狽

袁文傑指自己一向以波論波，但體育精神還是要有，做得不好確實會令人詬病，先批評阿根廷丟架，指美斯並不是稱職領袖。他先從技術層面去講，指阿根廷在決賽留下最大遺憾予球迷，無法提供一場與對手勢均力敵的決賽演出，令人失望，坦言他們由32強一路走入決賽，五場有三場都要戰至加時部份：「未去到決賽之前嗰四場波，阿根廷原來每一關都係過得相當相當辛苦。」他相信這與阿根廷球員平均年齡超過29歲有關，體能上會較吃力，但又認為其實相較於西班牙，阿根廷遇上的對手其實已算易打：「阿根廷一路晉級過程，你都唔好話， FIFA編排賽程一早已經有人喺度垢病，係保送阿根廷起碼去四強。呢個賽程晉級嘅球隊，你睇返其實已經係幫到一把，都踢得咁狼狽，每一關都過得咁辛苦，阿根廷喺晉級過程嚟講，係自己造成。」

袁文傑從技術層面去講，指阿根廷一路晉級過程都贏得狼狽吃力。（YouTube@ 袁文傑Andrew Yuen）

最不滿西班牙獲獎時阿根廷全體背向頒獎台：缺乏體育精神

不過之所以令文傑如此不滿，是他賽後從網上見到一張照片，就是當西班牙捧盃時，另一側的阿根廷球員卻全體背向頒獎台，他狠批：「呢一個舉動可以話係唔單止缺乏體育精神，道德嘅層面上面都係缺德嘅。 堂堂一支上屆世界盃冠軍國家隊，輸咗場比賽，我哋見到賽後，首先摩連拿（Nahuel Molina）同埋洛迪嘅頂嘴，亦都有奧達文迪對住洛迪同埋呢個拉撲達，點樣話佢哋哭哭啼啼成場波，你諗吓奧達文迪、拉撲達同埋洛迪三個人之間有冇交集？有！」

之所以令文傑如此不滿，是他賽後從網上見到一張照片，就是當西班牙捧盃時，另一側的阿根廷球員卻全體背向頒獎台，他狠批：「呢一個舉動可以話係唔單止缺乏體育精神，道德嘅層面上面都係缺德嘅。」（X@MarkOgden_）

批阿根廷輸波唔忿氣 美斯更全無領袖風範

他指三人在19-20年球季是同隊，但奧達文迪對住前隊友都忘記了昔日情誼；而講到柏利迪斯對西班牙球員艾利加西亞及加維動粗，他形容行為兇暴，「呢啲行經我哋大體上面睇得到，阿根廷已經係失控，嗰個輸波唔忿氣嘅狀態，去到另一啲片段，美斯只係自顧憐憫，佢嗰下面對嘅唔係球迷，面對嘅最主要係你哋部攝影機，OK，美斯畀晒你。場中間發生呢啲爭執，雙方都有曾經勸開嘅時候，馬天尼斯呢個門將都叫做有走返入人堆，佢唔係撩交打，佢係勸嘅啫，美斯做緊啲咩呢？呢個球王完全冇領袖風範，一個領袖唔係話睇住大家喺度撥火而坐視不理，去到西班牙真係隔咗一段時間，高舉獎盃嘅時候，喂！俾啲風度吖，輸咪輸囉，係咪先？喺呢個過程入面，佢哋好團結地背向身，嗰張圖片我睇到覺得好心噏，今時今日都仲有啲咁野蠻嘅行為，去到依個已經係舉世矚目，你斟杯水，全世界都知嘅一個網絡資訊爆炸嘅年代，你竟然咁樣？」

袁文傑指，奧達文迪對住前隊友拉撲達、洛迪都忘記了昔日情誼。（IG@ nicolasotamendi30）

講到柏利迪斯對西班牙球員艾利加西亞及加維動粗，他形容行為兇暴：「阿根廷已經係失控，嗰個輸波唔忿氣嘅狀態」而過程中隊長美斯卻未有勸阻。（路透社）

袁文傑批評美斯：「美斯做緊啲咩呢？呢個球王完全冇領袖風範，一個領袖唔係話睇住大家喺度撥火而坐視不理，去到西班牙真係隔咗一段時間，高舉獎盃嘅時候，喂！俾啲風度吖，輸咪輸囉，係咪先？」（IG@afaseleccion）

直斥輸打贏要「教壞細路」 缺乏對冠軍球隊基本尊重

袁文傑認為足球背後有教育本義，雖然美斯沒有責任，但其實也應該做好一個榜樣去傳承予下一代：「你畀下一代嘅人或者新接觸足球嘅人睇到，如果佢哋當正呢一種輸打贏要嘅兇暴行為，或者好缺德、欠缺體育精神嘅表態，係一個正常嘅事情嚟講，你咪即係教壞細路？」他指阿根廷攞銀牌時，西班牙球員都夾道歡呼，當然因為他們是贏家，心情好冇嘢輸，但續說：「最後我睇返評論，話柏利迪斯就話因為西班牙球員好唔尊重佢哋，要出手嘅原因就係佢哋喺面前慶祝，好唔尊重，慶祝都唔俾？有冇咁霸道呀？你美斯做緊咩？史卡朗尼又做緊咩？有冇勸喻你嘅子弟兵，做返個正常嘅行徑，向冠軍球隊鼓掌，望向頒獎台，有冇呢啲嘅舉動？或者你唔係喺嗰個側邊嘅位置，有冇其他位置係可以顯示出你對冠軍球隊嘅尊重？」

袁文傑認為足球背後有教育本義，雖然美斯沒有責任，但其實也應該做好一個榜樣去傳承予下一代，別讓他們以為輸打贏要、缺德、欠體育精神是常態。（IG@fifaworldcup）

以利物浦社區盾展風度為例 痛心阿根廷掃清王者氣質難獲尊重

袁文傑以2020年「社區盾」為喻，指阿仙奴擊敗利物浦後，高普亦有領導一眾利物浦球員在場邊球員通道，望住阿仙奴攞獎、領受完錦標，拍完掌才保持住風度走入更衣室。當然，世界盃比社區盾重要很多，但體育精神無分大小，「你唔尊重人人哋點會尊重你？呢種極之令人討厭嘅行徑，甚至乎係將你過往呢幾年所謂儲落嚟嗰個王者嘅氣質，可能有啲人認為冇㗎，一場波輸咗唔會掃清，但係一場輸咗波，之後嘅行為，可以話係掃清晒。美斯可以話係球王，但係佢唔係一個領袖，一個領袖呢個時間要做嘅嘢佢完全冇做到！冇勸止隊友冷靜，冇企圖上前勸阻，亦都係冇領導球隊最後拎返出應該有嘅風度，呢個風度其實係你自己嘅尊嚴，呢個尊嚴係你唔俾你自己，咁你點叫人尊重你呢？阿根廷！」

袁文傑再踩美斯：「美斯可以話係球王，但係佢唔係一個領袖，一個領袖呢個時間要做嘅嘢佢完全冇做到！冇勸止隊友冷靜，冇企圖上前勸阻，亦都係冇領導球隊最後拎返出應該有嘅風度，呢個風度其實係你自己嘅尊嚴，呢個尊嚴係你唔俾你自己，咁你點叫人尊重你呢？阿根廷！」（YouTube@ 袁文傑Andrew Yuen）

舉謝拉特東尼亞當斯作對比：呢個時間我哋需要領袖多過球王

此外，他也提及美斯舉手向球證投訴古古尼亞掩嘴行為「小家」：「人哋撞一撞親個嘴，揞吓啫，古古尼亞都好無辜！雖然古古利亞某程度佢嘅踢法都係相對係西班牙陣中比較惹火嘅一位，美斯真係……令我哋知道，或者可以直視一件事情，球王唔代表領袖。我哋見過球壇上面有好多領袖，佢哋都唔係球王，謝拉特唔係球王，謝拉特絕對係一個好好嘅領袖！東尼亞當斯都唔係一個好好嘅球王，一個中堅，但係佢喺阿仙奴當年陣中，佢都係個大佬，佢都係個領袖。好多球霸，唔係球王，但係都係一個領袖！呢個時間我哋需要領袖多過球王，但係佢就……係囉，都無謂再講太多。」最後，他總結指阿根廷神壇隨著美斯最後一舞落幕，未來就要再看沒有美斯的阿根廷如何發展下去。而袁文傑的這一番話，理所當然引起支持及反阿根廷兩邊球迷熱議，YouTube出片未夠一日，已有逾千個留言，他亦有回覆部份不同意自己的評論！

此外，他也提及美斯舉手向球證投訴古古尼亞掩嘴行為「小家」：「人哋撞一撞親個嘴，揞吓啫，古古尼亞都好無辜！」（IG@espnfc）