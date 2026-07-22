任達華愛女任晴佳以一級榮譽畢業　父母一同慶祝連晚裝都自己設計

影帝任達華與名模太太琦琦的21歲愛女任晴佳（Ella）遺傳了父母的優良基因，不只是身材高䠷，樣貌又出眾，完美演繹「最索星二代」。她自14歲已經到英國留學，就讀於倫敦政治經濟學院，今日（22日）她在社交平台上分享了一輯畢業照，相中可見她的父母都有一齊參加畢業禮。

Ella在社交平台上分享了一輯畢業照。(ig@ellayamm)

任晴佳以一等榮譽畢業

任晴佳以英文寫下：「first class honours graduate!! 👩‍🎓💜 so grateful for this journey, since day 1 i’ve always loved learning and graduating from my dream school has been an incredible experience. （一級榮譽畢業生！！非常感激這段旅程，從入學第一天起我就熱愛學習，能從夢寐以求的學校畢業更是一段不可思議的經歷。）」

任晴佳以一級榮譽畢業。(ig@ellayamm)

任晴佳畢業晚裝自己設計

任晴佳除了以一級榮譽學位畢業外，同時她亦獲評本科最佳畢業論文獎，正如她文中所說的：「as i’ve always said, knowledge is everything!! it makes you push yourself, and it’s not easy but it’s so worth it, because continuous learning is one of the beauties of life. happy to graduate with the ones i love most, more life ❤️（正如我一直所說，知識就是一切！！它激勵你不斷挑戰自我，雖然不容易，但絕對值得，因為終身學習是人生的一大樂趣。很高興能和最愛的人們一起畢業，祝未來生活更加精彩❤️）」而畢業禮她所穿的紫色晚裝更是出自她的設計，連服裝設計她都在行，真的是多才多藝！

任晴佳畢業晚裝自己設計。(ig@ellayamm)

任晴佳多才多藝。(ig@ellayamm)

任晴佳父母一同慶祝。(ig@ellayamm)

任晴佳完美遺傳了父母的優良基因。(ig@ellayamm)