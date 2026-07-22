東張西望｜未成年單車黨專恰老人家　車友睇唔過眼：恰啲弱小社群

今日（22日）一集《東張西望》報道一批單車少年在荃灣海濱公園惡意向途人擲物，而且專向年老的長者埋手，令不少市民感到憤怒。街坊楊小姐向《東張》表示這班單車少年十分過分，除了向老人擲東西外，還曾經撞傷過她兒女：「第一次係5月尾，阿女同嫲嫲經過嘅時候就畀一架單車撞到，跟住個女係成個撞飛瞓咗喺度，把遮都爛埋，報警之後就入埋醫院。6月尾嘅時候，我哋喺地鐵站返嚟，跟住就有一班單車嘅男仔，十個到啦，就衝咗入去商場，跟住就撞到我個仔。當時我個仔瞓緊覺，坐緊BB車，佢撞到我哋，我哋冇出聲，佢哋反而鬧返我哋轉頭。」

楊小姐向「東張」表示女兒被單車黨撞。(節目截圖)

單車黨少年行為愈來愈過份

楊小姐對此當然感到憤怒，因為單車黨撞完人還要罵人，所以她就追上了他們：「原來喺出面海濱碼頭嘅時候，已經有好多人報咗警，佢哋係周圍撞人。」最後警方抓到6名疑犯，但就指警方向他們表示「冇用」，原因是因為他們未夠13歲，只是帶回警署錄完口供就回家。楊小姐更指：「一開始只係喺單車徑揸得好快，因為佢哋用電車！跟住愈來愈過份就去咗行人路啦，之後就開始撞人、開始鬧人，最近仲睇埋片段，就見到佢哋掉人同攻擊老人家。」

楊小姐對此當然感到憤怒。(節目截圖)

有一位自稱認識單車黨的陳先生表示：「我諗佢哋應該係貪玩，不過我見都唔止一次，通常都係一班長者，公公婆婆比較多。我覺得好過份，咁恰啲弱小社群，有必要咩？你哋踩個單車啫，冇必要攻擊其他人！」陳先生更提供了一位少年的社交平台予節目組，從帳號中可以見到很不少欺凌老人家的片段，除了向他們擲物外，更向他們擲水彈，以欺負老人為樂，認真過份。這位少年火速把內容刪掉，更表示「今鋪真係玩大」。警方經調查後，以普通襲擊拘捕了4名男童。

未成年單車黨專恰老人家。(節目截圖)

單車黨專向公公婆婆擲東西。(節目截圖)