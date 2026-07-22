鍾舒漫為揭陽虐狗案發聲悲痛落淚　促立法嚴懲：小朋友唔係藉口

近日揭陽發生虐殺流浪狗事件，四名未滿14歲少年放火以極度兇殘的方式燒死及打死狗媽媽「旺旺」及其剛出生的幼犬，行為令人髮指，引來多地網民怒轟。繼馬浚偉、袁文傑、沈震軒等藝人先後發聲後，鍾舒漫（Sherman）亦於社交平台上載一段影片，表達對是次悲劇的傷痛和憤怒，當敘述案發經過時，她一開口已忍不住眼淚講到喊，之後哽咽拍完這條片。鍾舒漫敦促執政者立法嚴懲，更強調不應放生這些心智扭曲的少年，以免他們將來對社會造成更大危害：「唔好再講『佢哋仲係小朋友』作為藉口！如果十幾歲就已經冇咗對生命最基本嘅憐憫同埋尊重，佢哋嘅成長到底發生咗咩事？今日放縱，將來我好難想像佢哋會對社會做出啲咩更大嘅傷害。」

鍾舒漫是愛狗之人。（IG@chungshersher）

鍾舒漫先表示自己沒辦法看完整條片，並無法消化當中內容，指「其實情緒已經去到一個頂點。」她希望拍片講人話，而並非發洩。（IG@chungshersher）

鍾舒漫敘述案發經過悲痛落淚

鍾舒漫先表示自己沒辦法看完整條片，並無法消化當中內容，指「其實情緒已經去到一個頂點。」她希望拍片講人話，而並非發洩，之後她敍述旺旺與幼犬遇害的經過，很快已忍不住眼淚，心痛地說：「最令人心碎嘅係，旺旺根本冇攻擊任何人，佢到咗生命最後一刻，全身被火燒緊嘅時候，依然用僅餘嘅力氣，行返去自己已經被燒死嘅狗BB身邊。」

鍾舒漫敍述旺旺與幼犬遇害的經過，很快已忍不住眼淚，心痛地說：「最令人心碎嘅係，旺旺根本冇攻擊任何人，佢到咗生命最後一刻，全身被火燒緊嘅時候，依然用僅餘嘅力氣，行返去自己已經被燒死嘅狗BB身邊。」（IG@chungshersher）

嚴正指出年幼非犯罪藉口 憂放縱少年犯終危害社會

鍾舒漫哽咽直言內心除了憤怒，更多的是心寒，強調年齡不是藉口：「到底係乜嘢嘅人心，先會對毫無反抗力嘅小生命做出咁殘忍嘅事？唔好再講『佢哋仲係小朋友』作為藉口！如果十幾歲就已經冇咗對生命最基本嘅憐憫同埋尊重，佢哋嘅成長到底發生咗咩事？今日放縱，將來我好難想像佢哋會對社會做出啲咩更大嘅傷害。」

鍾舒漫哽咽直言內心除了憤怒，更多的是心寒，強調年齡不是藉口：「到底係乜嘢嘅人心，先會對毫無反抗力嘅小生命做出咁殘忍嘅事？唔好再講『佢哋仲係小朋友』作為藉口！」（IG@chungshersher）

鍾舒漫問：「如果十幾歲就已經冇咗對生命最基本嘅憐憫同埋尊重，佢哋嘅成長到底發生咗咩事？今日放縱，將來我好難想像佢哋會對社會做出啲咩更大嘅傷害。」（IG@chungshersher）

敦促執政者正視動保法 並拒絕參與動物娛樂及繁殖場

她指很多地方的動保法例，要麼就完全空白，要麼就充滿漏洞、跟不上時代，因此她催促政府嚴謹立法保護小動物，並且嚴懲虐待，更問：「一早已經唔係第一日嘅訴求！到底要等到幾時，執政者先肯正視？」她認為面對住如此強大的無力感，才更應從實質生活開始創造一個正確的文化：「唔參與動物娛樂，支持領養，斷絕繁殖場，支持一啲真係幫緊動物嘅動物團體。有供必有求，冇求就唔會有供，用自己嘅身教去影響下一代。」

她指很多地方的動保法例，要麼就完全空白，要麼就充滿漏洞、跟不上時代，因此她催促政府嚴謹立法保護小動物，並且嚴懲虐待，更問：「一早已經唔係第一日嘅訴求！到底要等到幾時，執政者先肯正視？」（IG@chungshersher）

坦言人心黐線重病當中 盼以微小力量對抗黑暗

鍾舒漫續說：「旺旺嘅事只係一個觸發點，去睇到人嘅心好多都痴咗線，喺重病當中。唯有人嘅心被扭轉，行為同埋社會先至會被扭轉。」她坦言很清楚面對住世界黑暗，我們未必有能力事事挺身而出，但只要心中有一份衝動，她相信哪怕只是一個微不足道嘅轉發，都已經在對抗黑暗。大批網民感謝鍾舒漫為旺旺發聲，而COLLAR的Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）；Lolly Talk的Yanny（劉綺婷）都有讚好及轉發影片。