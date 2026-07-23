朱維德喪禮｜周梁淑怡讚「香港活字典」憶昔日合作：佢影響力好大

人稱「朱翁」的資深演藝及傳媒人朱維德於本月初（7月7日），在愛妻陪伴下安詳離世，享壽96歲。喪禮今日（23日）於紅磡萬國殯儀館舉行，並無採用任何宗教儀式，同日出殯，禮畢後靈柩隨即奉移火葬場火化，正式告別精彩一生。

「朱翁」朱維德的喪禮今日（23日）於紅磡萬國殯儀館舉行。（陳釗 攝）

讚朱翁用心做功課

資深電視人周梁淑怡前來送別昔日戰友。周梁淑怡受訪時透露，朱維德是她最初加入TVB擔任編導時，最早合作的主持人之一。她回憶道，「當時我哋小組得五個人，佢（朱翁）係其中一位好主要嘅主持。」她表示，朱維德不僅教了大家許多知識，其工作態度更是令她們非常之感動。「因為我哋嘅經驗無佢咁豐富，而且佢當時唔只係一個主持咁簡單，所有我哋幕後需要為佢準備嘅嘢，佢都會參加一部分，而且佢係會好用心咁樣做到最好。」

周梁淑怡前來送別朱維德。（陳釗 攝）

主持旅遊節目引爆效應

周梁淑怡難忘當時團隊製作的是一個名為《歡樂家庭》的雜誌式節目，內容涵蓋家庭各成員的需要，而朱維德則專攻旅遊與本地景點介紹，期間發生一件小趣事，力證朱翁當年驚人的影響力：「我最記得一個小小嘅笑話啦，佢好多時都講嗰啲旅遊節目，呢個係佢嘅專業知識，同埋佢係好研究，佢真係差不多香港每一個角落佢都知道嘅。佢當時喺個節目裡邊呢，就介紹一個景點，所有嘅觀眾其實個個禮拜都跟住佢，聽佢呢啲嘢㗎啦。有一次佢介紹完個景點，竟然跟住有幾千個觀眾就湧去嗰個景點嗰度，連人哋嗰啲草地都踩死晒！所以我哋返嚟就成為佳話啦，就話佢根本實在個影響力係好大，同埋大家都好賞識佢所介紹香港嘅每一面。」

周梁淑怡形容朱維德是「香港活字典」。（陳釗 攝）

大讚口才了得動聽 直言「香港人會永遠懷念佢」

周梁淑怡大讚朱維德是很用心去研究每一個題材，所有講稿都是自己去研究；而對香港的認識極深，可以說是「香港活字典」及「人肉地圖」。她直言：「而且佢係講得好動聽㗎，舊時邊度有咁多出去拍晒咁多嘢，佢都有，佢有硬照、有好多嘢，但淨係聽佢講，大家已經夠欣賞㗎啦。所以我相信香港好多好多嘅人係會永遠都記得佢。」

被問到最後一次見朱維德是什麼時候，周梁淑怡坦言已有一段時間：「都好耐下啦，因為佢有離開過香港，後來佢返嚟之後，當然無以前做咁多啦，因為年紀大咗。不過，我哋事實上係同佢感覺好親近嘅。」