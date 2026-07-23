李司棋70+轉數仲快過後生！私下靠1招養腦保持精靈好記性

在香港影視圈中，人稱「司棋姐」的李司棋絕對是殿堂級老戲骨。近年她更轉戰社交平台，積極經營Instagram（IG），不但經常分享周遊列國的打卡靚相與美食，更以緊貼潮流的幽默感與粉絲互動，轉數之快與過人魄力完全不輸年輕人！很多人好奇，為何年過70的司棋姐依然能保持思路清晰、記性極佳？她坦言，除了保持心境開朗外，保養大腦更是重中之重。面對中年後容易出現的「腦霧」或記憶力下降，單靠日常飲食並不足夠，必須嚴選具備醫學級科研實證的活腦配方，從根本為大腦「重新連線」！



作為殿堂級演員，日常生活及工作均極度考驗記憶力與專注力。司棋姐深明大腦神經一旦「斷線」便會引發健忘與腦霧，因此她堅持及早保養，把握預防退化的黃金期，讓思緒時刻保持清晰連貫。

拆解健忘真兇 切勿輕視「輕度認知功能退化」

步入中年後，很多人經常抱怨自己「冇記性」，例如說到一半忘記自己想說甚麼、難以集中、詞不達意等。這其實未必是單純的老化，而極可能是進入了「輕度認知功能退化（Mild Cognitive Impairment, MCI）」的階段。MCI是由正常老化至認知障礙的黃金過渡期。數據顯示，每年約有10%至15%的MCI患者會逐步衰退成「認知障礙」。日本JP研究所發現，腦退化的核心主因在於腦神經系統的活性蛋白「BDNF（腦源性神經營養因子）」水平下降。當BDNF減少，神經網路便會出現「斷線」，情況猶如上網忽然斷線一樣，嚴重影響記憶、社交與情緒穩定。

司棋姐經常在IG分享多姿多彩的生活，轉數快兼記性好的她深明，要維持大腦靈活，必須把握預防及改善退化的「黃金期」，及早為大腦補充關鍵營養。

司棋姐活腦秘「物」 Return醫學級腦活再生配方

Return腦活再生配方針對大腦「斷線」問題，透過專利山葵萃取物、薑黃素及山伏茸等醫學級成分，有效提升BDNF水平，助大腦神經重新連線。

為了全面激活腦機能，司棋姐嚴選了日本製造、榮獲日本政府GMP認證的Return醫學級腦活再生配方。有別於坊間成分單一（如只含魚油或維他命）的活腦產品，這款配方採用了16大醫學級成分，以高端科技晶球結構提升吸收率達30倍，透過獨創的「5步活腦抗退化」機制，全方位保護與修復大腦：

• 第1步：除害

採用「專利山葵萃取物（6-MSITC）+ 薑黃素」，有效清除及抑制腦部有害澱粉狀蛋白，為大腦進行一次深度的「大掃除」，有效改善工作及情節記憶，例如對故事、面孔和名字的記憶表現。

• 第2步：修復

結合「山伏茸提取物 + 銀杏葉提取物 + 假馬齒莧提取物」，大幅提升BDNF營養因子水平，促進腦部血液循環，修補受損細胞，讓神經再次「連結」，提升轉數、學習及記憶力。

• 第3步：再生

以PQQ鹽、α-硫辛酸，修復及重生受損神經系統，優化大腦信號傳遞效率。 結合高效抗氧化機制提升腦細胞能量，維護腦部防禦力。

• 第4步：激活

以腦磷脂及卵磷脂，保護神經細胞活性，刺激大腦的信號傳遞，激活及修復神經細胞，令腦部反應更靈活敏捷。

• 第5步：保護

以多種強效抗氧化物﹕甘氨酸、硒、維他命B及葉酸，補充腦細胞必需營養素。可以抗炎、抗氧化同時能安撫神經系統，提升睡眠質素，改善失眠。

司棋姐真實用後感大公開！用家實證3個月見效

星級用家司棋姐大讚服用 Return醫學級腦活再生配方後，面對密密麻麻的劇本，只需讀上幾次便能精準入腦，工作對稿時再也不會突發分神或忘詞，思路極清晰。更表示最驚喜的是反應變得靈敏、也更有活力，好像重回年輕時的狀態！另外，睡眠質素都大幅改善，每晚都可以一覺瞓天光，不會半夜驚醒，第二天拍戲整天都充滿精力，連導演都大讚她的狀態大勇，因此持續每天服用，以保持最佳狀態。

這款天然安全、無藥性的配方，不只適合關注腦退化或認知障礙的人士，亦非常適合想提升工作表現的就業人士及長者。龐大的用家臨床實證更帶來了令人鼓舞的結果：

• 96%用家表示改善腦退化症狀

• 96%用家表示睡眠質素有改善

• 93%用家提升生活自理能力

• 91%用家思想記憶變清晰

不少用家表示，服用「Return腦活再生配方」一個月左右﹐感覺腦部血液循環和睡眠質素普遍提升；第2個月，思考變得更清晰，認知及語言能力有明顯改善，情緒更穩定；到了第3個月，記憶力及生活自理能力可獲大幅提升，同時改善肌力與身體協調性。

限時激減優惠！跟着司棋姐逆轉腦退化

想與司棋姐一樣，無懼歲月保持精靈活腦？現在就是為大腦「重新連線」的最佳時機！由2026年7月24日至8月6日於全線萬寧Mannings及3ChemBio購買Return醫學級腦活再生配方，即享單件特價$499，買2件享85折, 平均只需$424.2/件。（原價$899/件）。

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