朱維德喪禮｜FB版主冀記住朱翁笑聲與貢獻：當佢去一個未知旅程

人稱「朱翁」的資深演藝及傳媒人朱維德於本月初（7月7日），在愛妻陪伴下安詳離世，享壽96歲，喪禮今日（23日）於紅磡萬國殯儀館舉行。Facebook專頁「朱翁同行」版主鄺志康亦親身到場致祭，並在靈堂上代表家屬向眾人介紹朱翁生平。而朱太與一眾家屬，亦透過公關特別向在場採訪的記者致謝，感謝傳媒的辛勤付出。

人稱「朱翁」的資深演藝及傳媒人朱維德於本月初（7月7日），在愛妻陪伴下安詳離世，享壽96歲。（大會提供）

喪禮今日（23日）於紅磡萬國殯儀館舉行。（大會提供）

因尋找佛教舊照結緣 獲朱太信任繼承遺志

鄺智康接受訪問時表示，去年曾協助朱翁完成了出版《消失了的……：朱翁香江風物紀行》。他大讚朱翁是一位多才多藝的前輩，除了大家熟知的主持人身份外，亦是歷史愛好者、研究者、作者及教師，為香港留下了極其寶貴的文化與歷史瑰寶，「我哋應該記住朱翁所講，記得佢開心嘅嘢、記得佢嘅笑聲，記得佢為香港歷史文化做過嘅研究和貢獻。

談及與朱翁的相識經過，鄺志康透露兩人在2021年底結緣：「當時我因為要搵一啲同香港佛教有關嘅照片，而認識咗朱翁，先知道原來佢有咁豐富嘅收藏。」兩人隨後建立了友誼，鄺志康亦一直跟進朱翁的歷史收藏記錄，並獲得朱太的信任，得以繼承朱翁的精神意志，協助出版書籍。

鄺志康更透露，朱翁生前留下的地圖、菲林、筆記及行山記錄等文獻，現時均由他保管，未來會陸續整理出版，希望讓更多人了解朱翁在60年代記錄下來的原始香港，以及許多未被發掘的歷史資料。

Facebook專頁「朱翁同行」版主鄺志康到場送別朱維德。（陳釗 攝）

晚年身體少許退化 未完成口述歷史成遺憾

談到朱翁近年的身體狀況，鄺志康指早期見面時朱翁精神不錯，但隨着年事已高，難免有少許退化。加上2022年爆發疫情阻礙見面，兩人主要靠電話溝通。「當時我有一個計劃係想同佢做口述歷史訪問，朱翁已經應承咗，但好遺憾最後做唔到。」隨著朱翁入住護理安老院後，見面進一步減少，但朱翁與朱太都是知道和支持其整理收藏品及出版書籍。

鄺志康曾協助朱翁完成了出版《消失了的……：朱翁香江風物紀行》。（陳釗 攝）

讚熱愛探險多才多藝 私下無架子如慈師

問到可知朱翁生前還有什麼想做的事？鄺志康指朱翁一生熱愛探險，有很多事情想做，「朱翁講過嘅，越難去嘅地方佢越想去，只要身體許可，所有國家和地區都想去曬。而且除咗行山外，朱翁還精通潛水、滑浪風帆、騎馬及滑雪，所以佢有曾經同我講過，都想去睇更多未睇見嘅風景，貫徹佢勇往向前的探險精神。」

在私下相處方面，鄺志康形容朱翁非常平易近人、毫無架子：「佢早期做過老師，好願意同大家分享佢嘅知識，完全唔會收收埋埋，包括我哋第一次接觸時，佢已經巨世無遺咁講返以前行山嘅經歷，甚至電視台嘅趣事。佢係一個好親切、和藹可親嘅長輩，完全冇因為自己係知名人士而有特別對待，視大家如學生一樣，循循善誘。

鄺志康透露朱翁家屬情緒平靜。（大會提供）

家屬心情沒特別起伏 祝願朱翁展開新旅程

被問到朱翁家屬今日的情緒狀況，鄺志康透露家人情緒平靜，沒有特別起伏。他指出，朱翁享高壽離世，在中國傳統文化中屬於「笑喪」：「朱翁一直提醒我哋要開心快活、積極做人，佢唔會想睇到我哋喊苦喊忽或者好悲傷。我哋應該記住佢，當佢今次係去咗另一個未知嘅旅程繼續探險，祝福佢一路走得安穩、自在咁去探索新地方。」