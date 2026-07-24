林正峰內地人氣稱霸廣州開生日會　爆紅前曾打5份工幫補家計

TVB男藝人林正峰近年憑《新聞女王》等劇集知名度大增，隨後積極開拓內地市場，接拍多部內地短劇及劇集，發展風生水起，在內地人氣顯著急升！為回饋內地粉絲的支持，林正峰日前正式宣布將於8月8日在廣州舉行「有你·正好」生日會，林正峰今次生日會VIP票價僅叫價¥328，但已包攬「30秒一對一合照」及「親簽海報」，比起不少內地或韓國藝人的見面會價位可謂極具性價比！

近年TVB小生中在內地工人氣最高！（小紅書照片）

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親力親為籌備兩個月 務求給粉絲驚喜

林正峰透露，為了這次與粉絲零距離接觸的生日會，團隊已足足籌備了兩個月，由現場環節設計、福利周邊到表演節目都親力親為參與，希望能為一路支持他的粉絲帶來驚喜。他曾透露未爆紅前的悲慘過往，自幼在單親家庭長大、生活拮据的他，即使考獲香港大學社會工作及社會行政學系並取得註冊社工資格，但因熱愛演藝事業而選擇入行。

林正峰表示出名的短劇演員可日賺3至5萬人民幣。（葉志明 攝）

林正峰成為短劇男星！（截圖）

林正峰成為短劇男星！（截圖）

苦盡甘來！回顧爆紅前辛酸史 曾打5份工幫補家計

如今在內地短劇界打響名堂、迎來事業高峰的林正峰，其實入行初期曾經歷過一段相當艱苦的歲月。入行初期由於演藝收入極不穩定，甚至試過TVB收入連月開支的一半都不夠，他一度要同時兼任社工、老人院兼職、項目統籌等最多5份工作來幫補家計。他過去更曾被目擊到街市「買平菜」、買4蚊菜心要向菜販講價，貼地慳家度日。如今苦盡甘來，憑努力在內地短劇界打響名堂，事業終於迎來高峰！

幸好來得及買菜！

同菜檔靚姐買菜。