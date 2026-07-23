83歲仙杜拉慶生近照曝光潮爆金髮精神奕奕　曾患乳癌跌倒受傷嚴重

有「鬼馬歌后」之稱的仙杜拉移居加拿大多年，近年極少公開露面，只有演出邀約才會返港。日前仙杜拉迎來83歲生日，資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出仙杜拉的近照，並寫道：「雷太(大家姐)7月7號，Sandra (二家姐)7月21號，Mimi (三妹)7月22號，三人同在7月生日，一班女友在溫哥華全聚德酒家齊來慶祝！祝仙杜拉83歲生日快乐，身体健康🎂🎂🎂」

仙杜拉（左）移居加拿大深居簡出，鮮有返港。

雖然仙杜拉比劉雅麗年長足足12年，但兩人合照感覺似足兩姊妹，仙杜拉不但精神飽滿有笑容，臉上亦沒有留下太多歲月痕跡，逆齡生長的神態實在令人驚歎。

仙杜拉（中）與EYT的劉雅麗（右二）及幾位友人在溫哥華聚會。

3年前，顧嘉煇在加國舉行喪禮，仙杜拉亦有現身送他最後一程。（YouTube影片截圖）

「鬼馬歌后」仙杜拉慶祝83歲生日 招牌金髮潮爆造型精神奕奕

相中所見，仙杜拉依然留着招牌金黃色短髮、戴上潮爆眼鏡，造型前衛有型。現場準備了兩個生日蛋糕及一籠壽桃包，仙杜拉手抱兩大紥鮮花，對着鏡頭展露極為燦爛的笑容，精神奕奕，狀態大勇！

仙杜拉83歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

生日快樂！（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

現場好熱鬧！（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

去年慶祝82歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

去年慶祝82歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

慶祝82歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

慶祝82歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

精神奕奕。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

仙杜拉曾組「筷子姊妹花」一炮而紅 移居加拿大多年深居簡出

仙杜拉原名梁玉姬，15歲開始走埠登台，60年代她與阿美娜組成「筷子姊妹花」，主力演唱英文流行曲，憑前衛衣着及超高髮髻的孖妹造型而一炮而紅，但其後拆夥分開發展。雖然仙杜拉的音樂作品不算多，但當年由她主唱的劇集主題曲《啼笑姻緣》唱到街知巷聞。仙杜拉於1991年香港新城電台啟播時獲邀擔任DJ，由於朝早開咪，夜晚唱歌表演，令身體不勝負荷，五度因嚴重耳水不平衡，要急救由救護車送院。1994年後仙杜拉決定移居加拿大溫哥華，與表姐同住互相照顧。

仙杜拉（右）與阿美娜組成「筷子姊妹花」，可說是香港第一代女團。（網上圖片）

李龍基身邊是仙杜拉、繆騫人以及「東方貓王」鄭君綿，都是曾經在電視圈令人印象難忘的代表人物。（受訪者提供）

一眾曾受煇哥指導的徒弟鍾肇峰、周啟生及徐日勤以及提攜的歌手如仙杜拉及雷安娜等，都親自到場送別故人最後一程。（影片截圖）

仙杜拉積極抗乳癌拒裝義乳 3年前跌倒受傷

2003年仙杜拉患上乳癌要切除左邊乳房，個性樂觀的她積極抗癌，2016年接受《星級會客室》訪問時表示沒想過裝義乳：「醫生有提出過，我覺得沒有必要，因我沒有丈夫，所以不需要。」仙杜拉是黃霑的契妹，亦視顧嘉煇為恩師，2023年9月她曾返港參加《情牽煇黃經典演唱會》，不過同年12月被爆在加拿大跌倒受傷需要送院治理，情況嚴重令人擔憂，幸好休養過後已康復，狀態非常好！

2003年仙杜拉患上乳癌要切除左邊乳房，個性樂觀的她積極抗癌。（微博@汪曼玲）

成功擊退病魔！（微博@汪曼玲）