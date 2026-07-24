謝賢離世｜甄珍痛失初戀一度淚崩 沉澱數日走出傷痛重拾笑容
撰文：董欣琪
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影壇巨星「四哥」謝賢於7月16日病逝，享年89歲，消息震驚華人演藝圈。謝賢首任妻子甄珍日前在香港機場接機時驚聞噩耗，當場情緒崩潰落淚，她在接受傳媒訪問時聲音沙啞地感嘆道：「他對我那麼好、那麼照顧我，又是我的初戀，一輩子在心中都會把重要位置留給他，盼他一路好走。」 這段跨越半個世紀的深刻情緣令人唏噓。
甄珍沉澱數日走出傷痛 與兒子章立衡現身聚會笑容滿面
經過數日沉澱後，甄珍似乎已逐漸收拾心情，走出失去至親與摯友的傷痛。日前梁思浩在IG曬出與甄珍及兒子章立衡（前名劉子千）聚會的合照，並寫道：「開心的相聚，70年代嘅電影巨星甄珍姐姐，依然優雅高貴。氣質非凡。立衡舉止溫文，談吐得體！睇得出佢特別錫媽媽，非常孝順。」相中所見，甄珍留着一頭利落短髮，面色紅潤，展露溫和慈祥的笑容，而兒子章立衡則身穿灰色印花T恤，同樣笑得燦爛，母子二人同框畫面溫馨。
謝賢甄珍因電影《緹縈》相識相戀 1977年離婚收場
謝賢生前曾有過兩段婚姻，首任太太是有「一代玉女」之稱的甄珍，兩人因合作電影《緹縈》相識相戀，1974年瞞住甄珍母親低調在香港註冊結婚。不過婚後因分隔港台兩地發展，聚少離多，加上因劉家昌介入瘋狂追求甄珍，謝賢與甄珍於1976年分居，翌年正式離婚，婚姻僅維持了短短3年。多年後回首這段往事，甄珍曾表示人生有兩件最後悔的事：「後悔和謝賢離婚，後悔和劉家昌結婚。」
謝賢甄珍離婚後不相往來 2019年再同框成終身摯友
謝賢與甄珍離婚後不相往來，直至2019年，甄珍在台灣舉行出道50周年活動，謝賢專誠飛往台北驚喜撐場，兩人相隔逾40年再同框，當時謝賢公開表示：「我到現在都還愛著妳，我永遠愛妳。」二人還合唱一曲《月亮代表我的心》，世紀和解令不少影迷相當感動。甄珍曾透露兩人最後一次見面是2021年：「因為他晚年健康欠佳，坐輪椅，他有些事情也不太記得了。」如今謝賢離世，甄珍一度淚崩，但在兒子章立衡的貼心陪伴下亦走出傷痛，重拾笑容！