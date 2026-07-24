前港姐宣布離婚後搬新屋　帶囝囝泳池玩水展開新生活：為自己而活

現年42歲的關伊彤在2002年參選港姐，落選後加入TVB，曾在2004年與黎諾懿、鍾嘉欣、楊秀惠、崔建邦、胡諾言、司徒瑞祈等被力捧為「翡翠十二星」之一。關伊彤與台灣演員林紹奎於2011年結婚，婚後育有兩女一子，組成五口之家，但今年3月關伊彤突然宣布離婚，結束15年婚姻。回復單身的關伊彤，近日透露已搬入新屋，展開新生活！

關伊彤在TVB期間多數飾演配角。（電視截圖）

關伊彤與台灣演員林紹奎於2011年結婚。（IG@kwan_yi_tung）

婚後育有兩女一子。（IG@kwan_yi_tung）

關伊彤。（資料圖片）

而被問到登台多數在什麼地方時，關伊彤就指以內地為主，東南亞方面就比較少。（資料圖片）

關伊彤宣布離婚後搬新屋 展開新生活感嘆：為自己而活

日前關伊彤在社交平台發文透露搬了屋一段時間，並曬出帶囝囝到屋苑泳池玩水的合照，母子互動溫馨滿瀉，保養得宜的她身材零跌Watt！其後關伊彤又分享了自己的美甲照，並寫道：「最近好得閒，得閒又係學習時間，我幫自己造埋extend指甲，不錯，好玩，活到老，學到老☺️#滿足 #其實生活好簡單 #想過咩生活 #不是有錢就萬能 當然無錢萬萬不能 但選擇一條自己開心嘅路 係最重要 #人生只能活一次❤️為自己而活，不是他人而活」

關伊彤帶囝囝到屋苑泳池玩水。（IG@kwan_yi_tung）

關伊彤帶囝囝到屋苑泳池玩水。（IG@kwan_yi_tung）

零跌Watt！（IG@kwan_yi_tung）

自己美甲。（IG@kwan_yi_tung）

關伊彤參選港姐入行 2011年結婚一度淡出幕前

關伊彤當年參選港姐落選後簽約TVB，曾參演《學警雄心》、《一屋兩家三姓人》、《戀愛自由式》及《下一站彩虹》等多部劇集，2011年她在劇集《你們我們他們》宣傳活動上獲台灣演員林紹奎公開求婚，同年兩人拉埋天窗，婚後育有兩女一子。2012年關伊彤離投香港電視網絡，完約後專心相夫教子，直至近年才偶爾復出拍戲及接拍廣告。

2012年關伊彤離投香港電視網絡，完約後專心相夫教子，直至近年才偶爾復出拍戲及接拍廣告。（微博@守誠者）

Keep得好！（IG@kwan_yi_tung）

打Pickleball。（IG@kwan_yi_tung）

關伊彤今年3月大吐苦水傳婚變 宣布離婚結束15年婚姻

近年關伊彤甚少分享與老公的合照，今年3月她在IG限時動態留言：「有些人以為，感情結束是因為不愛了。但其實很多時候，不是不愛了。只是累了。累到不知道還能再撐多久。我也曾經很努力。努力去理解你，努力去包容你，努力把很多委屈都吞下去。不是因為我不難過，而是因為我很在乎。可是慢慢地我發現，好像只有我一個人在努力。」又表示：「有些話說多了， 變成抱怨。有些期待說出口，變成打擾。於是我開始沉默，不是因為不在乎了，而是因為我終於明白：有些感情，不是輸給不愛，而是輸給了太累。」因而惹來婚變揣測，其後關伊彤正式宣布離婚：「多謝近日各位傳媒對我的關注和愛護，我可以公開話比大家聽，我確實跟我先生已經離咗婚，不過我地（哋）仍然是一世的親人，我地依然會好愛我地嘅小朋友，多謝各位的關心。」

近年關伊彤甚少分享與老公的合照，去年兒子幼稚園畢業，她只分享了與3名子女的合照，老公不見影。（IG@kwan_yi_tung）