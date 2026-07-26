專訪｜鄧月平暴食暴肥20KG患蕁麻疹為演陳果電影：做第二個沈殿霞

「鄧月平」這個名字寓意「月月平安」，是從事玄學事業的鄧月平婆婆改的。說起來也神奇，也許是婆婆祝福的力量，鄧月平躲過了險些溺水、校園欺凌、抑鬱症。當年一張在銅鑼灣泰國餐廳任職侍應照片，在網絡上掀起驚濤駭浪，鄧月平挾「仙氣女神」之名，正式走入大眾視線。鄧月平擁有「巴掌臉」、五官精緻、骨架纖細，上鏡一流，天生食這行飯。不知不覺，鄧月平從宅男女神轉型為演員，入圍過金像獎，近年更獲得周星馳賞識成為電影《功夫女足》「金龍隊」隊長。她分享親見周星馳片場表演「掃堂腿」，她又曾為了陳果執導的《墮胎師》暴食增肥足20多公斤。近日她踩入主持界，在HOYTV新節目《大小矛盾在路上》，以28歲之齡挑戰調解婆媳、母女糾紛，她笑言：「這應該是我拍節目以來情緒波動最大的一次。」

攝影：葉志明

場地：CTF Life



鄧月平在近日播出的HOYTV節目《大小矛盾在路上》充當「和事佬」，調解婆媳、母女家庭矛盾。她坦言今次拍節目心情似「坐過山車」，「當他們真的吵架的時候，我是會freeze（定格）了，然後我又會代替他們憤怒。但是見到他們哄大家、和解的時候，那份感動讓我在旁邊又一起哭了。」（葉志明 攝）

鄧月平曾遭受校園欺凌患抑鬱症

鄧月平（Larine）小時候被批命格「忌水」，一次真因在海中游水，為救身邊兩位朋友，險些陷入生命危險。後來她急中生智決定放手先「自救」，幸而她和朋友都沒大礙，「之後都不敢再游了。」死過翻生，在校園又遭受欺凌，她轉過四間幼稚園、三間小學、兩間中學，發育良好的她青春期曾被男同學追趕嘲笑身材，鄧月平認為被欺凌是因文化差異，「以前讀書好像打仗，在那個環境長大，我又是一個情緒敏感一點的人，很容易有抑鬱症。」過了一段時間鄧月平擺脫病魔，但同時也啟發了鄧月平進修心理學和催眠，成為一名註冊催眠師。

童年的鄧月平。（受訪者提供照片）

曾獲邀韓國做訓練生 出道不久旦哥睇中獲邀拍電影

鄧月平未入行前在TVB劇集《巨輪》做過臨時演員，在歐美電影片場見過湯唯，一次行街獲經理人公司看中潛力，邀請她到韓國做訓練生，「我認真想過，我不是跳舞的材料，你叫我耍功夫還可以，跳舞我真的一般，我就拒絕了。」

鄧月平當年憑一張在泰菜餐廳打工的仙氣照，知名度大增。（高登討論區圖片）

17歲的鄧月平在銅鑼灣一間泰國餐廳任職侍應被拍下照片，青春美貌加上姣好身材，一時在網絡上引起熱議，到後來參選ViuTV真人秀選美節目《美選D.n.A》，被封「巨胸翠如」，原她是想跳空中絲帶舞，但在節目組的安排下改為發表一篇回應身材的演講。雖然鄧月平形容「身不由己」，惟上天賜予的優勢不免為她增添了人氣，出道不久海選獲挑中參演「旦哥」鄭丹瑞執導主演的《小男人週記3之吾家有喜》。鄧月平還記得「我去試戲，旦哥問幾個女演員，為甚麼我要選你，每個人給一個答案。那我就跟他說：『我會很珍惜這個機會，會珍惜這個機會之後的機會。』不知道旦哥在想甚麼，他就說好，之後再通知你。」鄧月平雀屏中選，她記得旦哥教她用「百分比」做戲，「蛋哥會用百分比去教我，即是他說，減30%，多40%，再少，多30%，再加75%，就是這樣。差不多殺科的時候，旦哥有一天走過來拍我說：『阿女，我看到你回家有花心思。』我心想，我不是真的口說，我會珍惜機會，我是真的會做給你看的。」

鄧月平當年參選《美選D.n.A》。（資料圖片）

鄧月平獲旦哥欣賞演《小男人週記3之吾家有喜》，成功憑此戲角逐金像獎「最佳新演員」。（《小男人週記3之吾家有喜》電影截圖）

入圍金像獎「最佳新演員」

憑《小男人週記3》，鄧月平以新人之姿獲提名第37屆香港電影金像獎「最佳新演員」，鄧月平激動到想親手製作一條「窗簾布晚裝」行紅地氈，最後在經理人反對下打消了念頭。鄧月平還記得在金像獎現場及慶功宴上戰戰兢兢，她說：「那時候真的太小了，這些大場面，我們這些做小的都是安安分分，不要搞那麼多窗簾裙，因為那時候又不是很會看眉頭眼額，又不知道前輩會不會想和你聊天，又或者不知道自己會不會說錯話。所以都是安安分分走紅地氈就算了。」

鄧月平當年現身金像獎。（IG/@lllarine）

鄧月平靚相。（IG@lllarine）

拍陳果《墮胎師》暴食增肥逾20KG患蕁麻疹

嶄露頭角的鄧月平陸續接了電影《三夫》、《墮胎師》、《＃PTGF出租女友》、《金多寶》。《小男人週記3》副導演向陳果推薦了她，為了演活「肥師奶」，鄧月平餐餐暴食，每餐飲一杯葡萄糖粉加椰漿，這杯「熱量炸彈」成功使她暴肥至65公斤，可是身體終吃不消，「那時候吃不只三餐，我記得我是誇張到早上吃火鍋薯片，雪糕長期放在床頭，用了一個半月肥了20多公斤，之後身體出現蕁麻疹。那時候是突然間全身起敏感，西醫就說因為我快肥快瘦，荷爾蒙不同了，所以現在體質比較敏感，中醫則說就算我減肥我也要慢慢減，我用了一年多減回最初的狀態，我有想過要不要索性我不回到那個狀態，從此做第二個沈殿霞，我肥下去！這一次在我的演藝生涯中屬於比較難忘一點的經歷。」

鄧月平在電影《墮胎師》中，飾演跛腳肥妹，造型非常誇張，判若兩人。（《墮胎師》劇照）

鄧月平曾為角色勁肥40磅，好大犧牲。（電影公司提供）

鄧月平在電影《墮胎師》中，飾演跛腳肥妹，造型非常誇張，判若兩人。（《墮胎師》劇照）

演周星馳《功夫女足》 親自指導掃堂腿

周星馳今年推出電影《功夫女足》，鄧月平成眾多幸運演員之一。在星爺本人面前試鏡，鄧月平緊張得表現打了「四折」，她憶述：「我在試鏡房內和副導演對戲，我很有自己想法、走位和角度，我跟副導演說，一會兒我從桌子底下出來開這個對白，你就在桌子上面看着我，我們兩個好像跳探戈，在周星馳面前開這個對白，正不正，一定沒有演員這樣做。副導演說覺得挺特別的，很好。誰知道我安排好了所有東西，大家幾次排練都順利，順到很有信心，入房表演給周星馳，我就開始NG和『窒機』。完後副導演說，阿平你搞甚麼，剛才不是這樣，他說我知道每個人見到周星馳一定會緊張，通常表現都是打八折，你直接打到四折，我不知道為甚麼我會緊張。這次電影面試應該也是我人生之中數一數二緊張的演員經驗。」鄧月平得知「衰咗」，緊張到不敢望向星爺表情，「你還敢看他？不敢望了！當你自己知道自己窒機那一刻已經沒有面目看任何人。」

周星馳電影《功夫女足》首日票房大破２億。（《功夫女足》海報）

自認表現未如理想，鄧月平卻成功入了第二輪面試，「第二次展現的機會是在球場，導演想看看我們踢球身手，那天就盡力做好。」最終鄧月平還是獲副導演致電，入了劇組。拍戲期間，鄧月平最深刻是64歲的周星馳依然身手了得，「周先生的身體是非常好的，我相信他在私底下做很多運動和耍功夫。現場有武術指導，他可以滾地打一個筋鬥，跟武術指導說我要這一種功夫，他是親身上場的。」周星馳選角用心，鄧平月直言：「周生他細緻到，即使是旁邊很小的角色，甚至不露面不出鏡的角色，都是他本人親自坐在旁邊試鏡的。」

鄧月平在戲中演「金龍隊」隊長，星爺現場親自指導。（葉志明 攝）

鄧月平在戲中演「金龍隊」隊長，星爺現場親自指導，「拍的那場戲就是我們金龍隊一出場就很囂張的，對面是甚麼人？峨眉隊看起來好像不是很厲害，誰知道我們還沒開始的時候，我們已經被人踢到骨折，頭也垮了，發現原來峨眉隊是一隊超厲害的功夫隊伍，我們金龍隊就很害怕四散。他真的一次就弄了一個掃堂腿過來，他跟武術指導不是用嘴巴溝通的，他是用行動溝通的。」鄧月平透露，星爺在片場有說有笑，並非傳聞中嚴肅，「我們在現場的伙食也是很照顧演員的，碳水配搭得很好。」

鄧月平暴食暴肥20KG患蕁麻疹。（葉志明 攝）

另一場戲中，鄧月平要在寒冷天氣下水，「我們金龍隊的拍攝全部都是夜晚，拍攝期間又非常不幸地氣溫急降，我們是全部穿羽絨開工的，因為我們要拍下雨戲，大球場四面都是風，一開機我們就要脫下羽絨，雖然羽絨也是濕的，然後就開機下水踢波，拍了好幾晚通宵，導演也是真的最後才走的，百分百是他監視之下完成的每一個鏡頭。」星爺有稱讚你嗎？「他會笑已經是贏了，不需要稱讚。你看到他笑，應該是行了。他有時在現場都會說，讓阿平試試這個，都會有這些情況，我當然是即到。」

鄧月平要在寒冷天氣下水。（葉志明 攝）

傳富豪包養 鄧月平：覺得挺好笑

疫情試過半年零收入，過去後又迎來影視業寒冬，約滿後鄧月平自組工作室出來闖，她坦言相比以往一個月開三套戲，如今一年只開兩、三套戲，確實少了，坊間也不時傳出AI取代演員的擔憂。鄧月平早年已賺到了第一桶金，把錢交給了懂理財的朋友投資，足以讓她上繳部分養家，「我媽媽經常都會擔心我做這行收入會不會不穩定，所以我穩不穩定都好，我都會很穩定地給家人，令她安心。」身為Gen Z的鄧月平對電影業未來很樂觀，她說：「很多有心有實力的人只差一個機會，我們新一代的演員更加不計較錢的時候，我相信一定有輝煌的未來。」

早兩年鄧月平用10萬蚊請中醫師，被指「忽然富貴」住豪宅，兼富豪包養，她澄清有次是為朋友買的新豪宅溫居，「我有個朋友，他在西貢買了房子，他裝修得很漂亮，我恭喜他，我們便一班朋友去踩場。」至於包養，她笑謂：「我覺得挺好笑，但我覺得尤其是女明星容易沾上這些報導，幸好我沒有因為這些報導而工作受影響，相信我、會用我的導演會一直照顧我。」

鄧月平出席金像獎慰勞宴時公開自己的衣帽間，房間除了堆滿手袋和高跟鞋外，更有不少來自Hermès的橙色盒子。（影片截圖）

其實曾多次曝光大屋。（IG/@lllarine）

與另一半相處直來直往 擇偶條件高大靚仔

談到感情，鄧月平原來很浪漫，她曾經暗戀一個男仔兩年，主動透過朋友給他MSN，可惜從未收到回音，最後發現他是同性戀，這段青澀感情成了鄧月平多年後的搞笑回憶，她說：「若干年後，我再在街上碰到這個男生，他和以前的樣子是一模一樣，沒有變過，但那段時間，我是因為這個男生寫了很多詩和故事。」

鄧月平在感情中她屬於個性直來直往型。（葉志明 攝）

鄧月平在感情中她屬於個性直來直往型，與另一半相處很少有隔夜仇，「我很少有隔夜仇，開心又開心得快，不開心又不開心得快，我是一個直來直往的女生。」拍過幾次拖後，鄧月平學懂與身邊人坦誠溝通，「基本上我以前，我會不敢和男朋友或身邊人吵架，我會覺得是不是我的錯，我會先怪自己，但又明明不是我的錯，很多時候爭執我發不了聲，為甚麼我發不了聲，因為我覺得我講這句話好像會傷害別人，我講這句話的時候，我已經左想右想，再收埋自己。但近年我和身邊人或經理人，有甚麼感受我會第一時間告訴他們，大家即時回饋，這件事就可以很快解決。」

鄧月平擇偶條件是高大靚仔，年近30歲的她，更確信了現今最想專注演戲，無畏無懼勇往直前，「當你專注，真心地想做好一件事的時候，原來時間是過得很快，快到可能三分鐘，不知道為甚麼幾個小時十個小時就過去了，我很享受這種狀態。」

鄧月平出戰於馬來西亞布城舉行的《第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）》，並獲得銅牌。(鄧月平FB圖片)

鄧月平為角色勁肥40磅。（電影公司提供）

鄧月平是宅男女神。（IG：@lllarine）

鄧月平靚。（IG：@lllarine）

鄧月平不時分享美照。（IG：@lllarine）

鄧月平好靚。（IG：@lllarine）

「宅男女神」鄧月平曾在IG限時動態上載自拍照指突然皮膚敏感。（IG/ @lllarine）

鄧月平的背心馬甲僅以一粒鈕箍住雙峰！（鄧月平IG圖片）

鄧月平的背心馬甲僅以一粒鈕箍住雙峰！（鄧月平IG圖片）

鄧月平間中都會去外地旅行。（鄧月平IＧ）

靚！（鄧月平IＧ）

可愛！（鄧月平IＧ）

鄧月平靚相。（IG@lllarine）

鄧月平靚相。（IG@lllarine）

靚相。（IG@lllarine）

鄧月平。（IG@lllarine）

鄧靚相。（IG@lllarine）

鄧月平的背心馬甲僅以一粒鈕箍住雙峰！（鄧月平IG圖片）

鄧月平於柬埔寨拍攝一系列靚相。（受訪者提供）

鄧月平於柬埔寨拍攝一系列靚相。（受訪者提供）