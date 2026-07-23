謝賢離世｜英皇發聲明稱有人造謠「病因」「遺產分配」：絕不姑息

據謝霆鋒與謝婷婷發文證實，演藝圈傳奇巨星「四哥」謝賢7月16日因肺炎離世，享年89歲。英皇娛樂集團營運總裁、英皇（北京）文化發展有限公司CEO霍汶希（Mani）今日（7月23日）發文指：「我們發現網路上一些不知內情人士就謝賢先生的“病因”及“遺產分配”等事宜捏造事實, 公開發佈虛假及惡意的資訊, 造謠生事」，並代表謝霆鋒作出嚴正聲明，「任何人士應立即停止該等不實言論, 並刪除所有已發佈的不實言論及報導。」聲明如下：

謝賢。（謝賢微博圖片）

「嚴正聲明

近日，謝霆鋒先生（以下簡稱“謝先生” ）父親謝賢先生去世，謝先生及家人均希望低調處理謝賢先生後事。我們發現網路上一些不知內情人士就謝賢先生的“病因”及“遺產分配”等事宜捏造事實, 公開發佈虛假及惡意的資訊, 造謠生事，引發大量網友誤解並跟風發表謝先生相關之不實的、侮辱誹謗的負面言論。

逝者已矣，其名譽、隱私及人格尊嚴應受到法律保護與社會基本尊重。任何捏造事實、歪曲真相、惡意中傷或借逝者名義製造輿論的行為，均屬對逝者的不敬，亦構成侵權。

英皇娛樂作為謝先生經紀公司，在此代表謝霆鋒先生就上述事宜特此嚴正聲明:任何人士應立即停止該等不實言論, 並刪除所有已發佈的不實言論及報導。

逝者已安息，願其安寧長存。懇請社會各界以善意與尊重對待其身後之名，勿再以不實言論侵擾其清譽。 若仍有人執意散佈虛假資訊， 英皇娛樂及謝先生將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息。

英皇娛樂集團

2026 年 7 月 23 日」

英皇代謝霆鋒發出聲明，（IG圖片）