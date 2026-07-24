梁敏巧晒假公仔惹禍　現身認疏忽冇檢查：喺度同品牌方講聲對唔住

梁敏巧（Maggie）昨日（23日）在動漫電玩節被偶遇，面對日前拍片時，被眼利的網民踢爆她最愛的公仔中竟然有假貨，引起版權爭議。雖然她事後已在社交平台發文澄清並已下架片段，她接受訪問時直認是自己的疏忽。她解釋家中過百隻公仔大多為粉絲及朋友送贈，基於信任未有逐一查核真偽：「咁我都係好想喺度同品牌方講聲對唔住啦，因為呢個係一個不當嘅示範嚟嘅，咁另外呢，其實我都真係有畀錢去買呢啲公仔，我喺香港嘅實體舖買嘅，咁我就真係買咗啲翻版啦，但係用正常嘅價錢而且佢同我講係正版嘅，咁我都會向呢間舖頭追究嘅。」

梁敏巧解釋家中過百隻公仔大多為粉絲及朋友送贈，基於信任未有逐一查核真偽。(胡凱欣 攝)

梁敏巧跟店鋪反映事件

對於下一步，梁敏巧表示自己會跟店鋪反映事件：「因為具體點樣做其實我都唔係好清楚，我要問返我認識嘅律師朋友，睇下佢教我點樣去做。（會唔會自己報返東張？）真係好頭痕，真係冇諗過原來純粹想分享下一啲心頭好，所以就搞出呢個咁嘅大誤會，真係可能要自己報返東張。」至於梁敏巧口中所說的律師朋友，被問到會否是緋聞男友Matt時，她笑指二人現時是「好朋友」關係：「我都會問下佢㗎，冇問題。我哋而家都係好朋友。佢同我講，有咩出聲啦，有咩幫手出聲。」

梁敏巧跟店鋪反映事件。(胡凱欣 攝)

梁敏巧唔會掉晒粉絲送嘅公仔

梁敏巧被問及會怎樣處理這些翻版公仔時，她指：「其實由頭到尾我都唔會去諗呢啲係真假、價錢，我都唔會諗人哋送得畀我就係因為鐘意你先送你。咁所以其實所有粉絲朋友送畀我嘅嘢，包括呢隻公仔，我都會擺喺屋企，咁我唔覺得因為呢件事而去扔咗佢。」而是否會學懂分辨真假，梁敏巧笑言要請教一眾「火眼金睛」的網民，但若日後再收到粉絲送的假公仔，她亦不會介意，只是盡量避免公開展示，以免變相鼓吹翻版。