林雅詩情緒病求醫後已穩定　北上工作有護花使者在身邊：係安全啲

藝人林雅詩（Grace）昨日（23日）現身動漫電玩節活動，她接受《香港01》訪問時透露早前情緒陷入低谷，更自爆患上情緒病。她坦言之前曾試過「閉關」5日：「跟住爆喊咗五日，加上都睇咗心理醫生。」雖然她情況令人擔心，幸好求醫及服藥後，目前情緒已經穩定不少。

林雅詩自爆患上情緒病。(胡凱欣 攝)

生活中承受太多壓力致情緒病

Grace在受訪時直認患有情緒病：「所以最好就Keep住一路睇心理醫生，同埋食啲藥可以控制我嘅情緒。」被問到怎樣控制這個情緒病時，她表示醫生建議她多做運動及放鬆心情，但無奈生活中承受太多壓力：「因為一來小朋友讀緊書好擔心佢啦，同埋好多其他工作上嘅嘢，積積埋埋就變咗壓力喺我身上面。」她又對於令身邊朋友擔心感到不好意思，笑言：「不過佢哋都知我蒲返頭，如果見報或者蒲返頭都知我冇嘢㗎啦，安心㗎啦，都仲Alive㗎啦。」

林雅詩表示生活中承受太多壓力致情緒病。(胡凱欣 攝)

遇詐騙電話態度堅決掛斷對方然後封鎖

早前Grace在社交平台透露工作上遇到詐騙電話騷擾，她表示自從公開事件後，相關的詐騙電話已減少了不少。現時若再接到類似的奇怪電話，她態度堅決，會選擇直接掛斷對方然後封鎖：「我純粹想搵份工作，真真正正做嘢，唔係古靈精怪嗰啲奇怪嘢。（你已經知道大概嗰啲係咩電話嚟？）經過咁多次已經知道啦，冇過中招啦！」

林雅詩遇詐騙電話態度堅決掛斷對方然後封鎖。(胡凱欣 攝)

北上工作有護花使者

為了保障自身安全，Grace透露現時工作，特別是北上內地發展時，身邊多了一位男士充當「護花使者」。她笑言自己普通話不佳，加上內地工作時常遇上過度熱情的人：「咁如果有個男士喺身邊幫手呢，咁起碼就會好好多，即係安全啲。因為個啲人見到都會避一避，又唔可以話好乜嘢，但係會好多時都會係當經理人咁樣問一問佢。睇下我或者有啲嘢要我做，但係我唔想做嘅嗰個動作，咁樣可能某一啲嘢，咁都會有個人喺到好多。」