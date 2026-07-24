娛圈名主持遭公開數欠專業四大罪狀　遲大到騷前坐埋一邊煲劇

近日疑遭網民在社交平台Threads上公開發文指控，控訴其工作態度欠佳、缺乏專業操守。該名網民爆料指其姐姐日前與「$1糟男藝人」合作擔任司儀，惟對方在整個活動準備過程中表現極不配合，更列出「4大罪狀」，帖文隨即引來網民熱議。不過，發帖者目前已將該公審帖文刪除。

已刪除！（截圖）

網民列出「4大罪狀」 控訴欠缺專業操守

根據網民在Threads發出的截圖內容，發帖者指其姐姐入行做司儀廿幾年，曾與阿Bob（林盛斌）及張繼聰等金牌司儀合作，惟日前與該名「少少知名度嘅$1糟男藝人」合作時，過程卻非常不愉快：

1. 完全不回覆群組訊息：客戶在活動前已開群組，清楚要求司儀需準備好Q卡（硬卡紙司儀稿），惟該男藝人完全沒有回覆，缺乏基本溝通。

2. 拒絕預備Q卡、現場煲劇：客戶再三提醒要用Q卡，對方竟表示「用手機睇就可以」。最後要發帖者帶同打印機及Q卡到場幫忙，惟對方到場後「坐埋一邊煲劇」，完全沒有幫手準備稿件，連客戶亦直指過分。

3. 對稿遲到一小時：雙方原約定下午3時一同整理稿件及對稿，惟對方遲大到至4時才出現。

4. 缺乏禮貌態度冷淡：工作人員將整好的稿件交給他時，對方連一句「唔該」都沒有，僅回應一句「OH MY GOSH」。

發帖者在文中批評該男藝人態度毫無禮貌，亦毫無專業可言，「作為一個有一定知名度嘅人，基本責任同態度都做唔到，實在令人失望。」

一蚊Joe於社交平台Instagram限時動態（Story）發文，疑似對今次公審事件作出回應。

IG限動引用名言 搭陳奕迅歌曲疑抒發心情

而嫌疑人一蚊Joe在最新發出的Instagram限時動態中，他分享了一張寫有英文名言的圖片，內容為：「Work hard in silence, let your success be the noise.」（默默努力，讓你的成功發聲。） —— Frank Ocean雖然他並未在限時動態中直接提及公審事件，但在敏感時刻貼出「沉默中努力」的金句及勵志歌曲，被不少網民解讀為暗示自己選擇保持沉默、不作無謂爭辯，疑為今次公審風波作出的首度隱晦回應。對此，一蚊Joe暫未回應《香港01》。

IG限動引用名言疑抒發心情！（IG截圖）