謝賢離世｜馮德倫憶四哥當面叫洪金寶「肥仔」　超高輩份威水史

馮德倫今日（24/7）出席香港動漫電玩節活動，現場吸引大批影迷及動漫迷圍觀，場面相當熱鬧。不過，提到影壇重量級前輩「四哥」謝賢早前離世的消息，馮德倫收起平日的幽默作風，表情轉為肅穆，感嘆演藝圈失去了一位極具代表性的巨星，接受《香港01》訪問時分享了自己與四哥相處的深刻點滴。

馮德倫今日出席動漫節。（葉志明攝）

傳訊息慰問謝霆鋒 讚四哥人生精彩瀟灑

談及謝賢的噩耗，馮德倫坦言感到非常難過與不捨。他表示四哥一直是他非常尊重的前輩，無論是個人魅力還是對演藝事業的貢獻，都深深影響著後輩，當得知四哥離世的消息後，已第一時間聯絡謝霆鋒送上關懷：「我都有Text佢，好理解佢個心情，亦都冇乜特別要講，我覺得四哥擁有一個咁豐盛嘅人生，留下咗好多經典嘅作品畀大家，我都好理解佢嘅心情。」

馮德倫大讚四哥為人瀟灑。（葉志明攝）

談到對四哥的印象，馮德倫直言對方是一位極具個人魅力的前輩：「好瀟灑、好爽快嘅人囉！我唔係話成日接觸到佢，但係譬如我同霆鋒啱啱出道嗰陣就見得多啲。我記得有一次喺度玩扑克牌，因為我鍾意變魔術嘛，變魔術畀佢睇，我自己嘅感覺就係：『哇，我同緊呢個《千王之王》嘅羅四海喺度玩扑克牌！』」

《千王之王》中的謝賢（四哥），真係「型到裂」呀！（網上圖片）

《太極》合作趣事：點敢叫洪金寶做「肥仔」

馮德倫回憶起約十年前邀請四哥客串電影《太極》時的難忘經歷。當時電影由洪金寶擔任動作指導，而在娛樂圈被眾人尊稱為「大哥大」的洪金寶，在四哥面前卻展現了截然不同的輩份互動：「當時佢嚟客串非常之畀面。喺更衣室嗰陣，我同佢講緊嘢，啱啱洪大哥就入嚟，跟住四哥就點點頭：『喂，肥仔！』咁樣稱呼洪大哥，我好驚訝！當然啦，呢個係四哥嘅輩份高過洪大哥，佢哋可以咁樣叫。」被問到自己敢不敢跟著叫洪金寶做「肥仔」時，馮德倫笑言：「點會敢叫呀大佬！我仲想活落去呀！」