冠軍港姐8歲大仔足球訓練受傷送院　戴頸箍瞓擔架床神情極痛苦

現年38歲的前香港小姐冠軍張名雅（Carat），自2016年與律師老公蔡錦豪（Joe）結婚後，育有8歲大仔蔡浚鏗（Mario）和7歲細仔蔡俊軒（Milo）。今日（24日）張名雅在IG Story上載了兩張相片，透露其大兒子不幸受傷入院。從第一張相片可見，Mario躺在急救車擔架床上，神情痛苦，正由三名救護人員幫忙抬上擔架床。小朋友當時穿著短袖衫及短褲，腳穿膠涼鞋，頸上更被戴上了頸箍。張名雅在相片上寫著：「Ahhh.....」以表達擔憂之情。

張名雅育有兩子。（IG@caratcheung）

張名雅自2016年與律師老公蔡錦豪（Joe）結婚後，育有8歲大仔蔡浚鏗（Mario）和7歲細仔蔡俊軒（Milo）。（IG@caratcheung）

8歲大仔蔡浚鏗（Mario）和7歲細仔蔡俊軒（Milo）。（IG@caratcheung）

醫院檢查證實嚴重扭傷 媽媽嘆心臟要強大

另一張相片中，Mario估計已到達醫院並躺在病床上，他戴上口罩、蓋上被子，情況似乎較為穩定。張名雅發文向大家交代情況：「Mario喺足球隊訓練期間受傷，入醫院檢查咗，好彩只係嚴重啲嘅扭傷，多謝大家關心🙏🏻。」她直言作為男孩子的母親，心臟真的要夠強大。她更透露兒子近期屢次受傷及生病：「一時手指嚴重扭傷，一時鼻樑瘀腫，仲要啱啱一星期前先發燒發成一星期，差啲又帶佢入醫院🤦🏻‍♀️」。

大仔瞓擔架床，神情極痛苦。（IG@caratcheung）

幸好只係嚴重扭傷。（IG@caratcheung）

離巢轉型星級KOL 獲網民讚為人貼地

張名雅是名副其實的學霸，畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學主修經濟商學。她是2012年香港小姐競選的三料冠軍，並曾奪得《2009年溫哥華華裔小姐》亞軍及《2013年國際中華小姐競選》季軍。簽約TVB後，她在十年間曾參演《以和為貴》、《鬼同你OT》等多部劇集，直至2023年宣布結束合約離巢。

離開電視台後，張名雅將事業重心轉移至社交平台，成功轉型為星級KOL，發展依然多元化，更解鎖了歌手身份。日前，有小紅書網民以「香港港姐：三億豪宅拍完坐地鐵回家」為題發文，分享與張名雅合作拍攝豪宅影片的幕後趣事，大讚這位港姐冠軍私下「超Nice」且極度貼地。現時的她一家四口生活美滿，是圈中事業與家庭兩得意的幸福人妻。

張名雅拍3億豪宅全程零架子。（小紅書照片）

張名雅於社交平台分享與兩個兒子溫馨互動的影片。（IG@caratcheung）

張名雅身材fit爆。（IG@caratcheung）

張名雅身材fit爆。（IG@caratcheung）

張名雅身材fit爆。（IG@caratcheung）