前TVB小花嫁總廚老公婚後愛巢曝光　三層獨立屋客廳表演倒立劈腿

現年29歲的杜穎珊（Sandy）憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，除了主持節目之外，亦有在劇集客串亮相。前年杜穎珊宣布離巢後，專注發展瑜伽事業，去年9月她接受總廚男友Anthony Cheung求婚，並於11月舉行訂婚派對。早前兩人舉行盛大婚禮，升格做人妻的杜穎珊連日來在社交平台更新「Wedding Vlog」，分享新婚的喜悅。日前杜穎珊更公開婚後愛巢內部，極具空間感的客廳引發網民關注！

瑜伽高手！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

性感！（IG@sandytooooo）

獲男友求婚。（影片截圖）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

婚紗look。（IG@sandytooooo）

杜穎珊婚禮同老公肉緊咀嘴 麥明詩陸浩明昔日《#後生仔》拍檔到賀

從杜穎珊分享的一系列婚禮片段及照片可見，當日婚禮盛大且溫馨，新娘子換上多套靚靚晚裝及婚紗，手戴數對分量十足的龍鳳鈪，與新郎在台上甜蜜擁吻，兩人在親友的見證下連環肉緊咀嘴，畫面極度浪漫！

杜穎珊連日來在社交平台更新「Wedding Vlog」，分享新婚的喜悅。（IG@sandytooooo）

姊妹團。（IG@sandytooooo）

甜蜜咀嘴。（IG@sandytooooo）

Sweet到漏！（IG@sandytooooo）

陸浩明、麥明詩、陳欣茵、黃美棋、孔德賢、劉頌鵬等都有出席婚禮。（IG@lukhoo）

恭喜恭喜！（IG@lukhoo）

深情對望。（IG截圖）

肉緊咀嘴！（IG截圖）

靚！（IG@lukhoo）

杜穎珊新婚愛巢曝光 簡約原木風極具空間感

完成人生大事後，日前杜穎珊在社交平台上載了一張新屋的照片，令兩人的愛巢曝光。相中所見，新居裝修走簡約日系原木風及現代輕奢路線，設有簡約木紋電視背景牆、暗藏暖色燈帶，旁邊更有通往上層的樓梯，空間相當闊落。由於客廳暫時未擺放梳化等大型傢俬，擁有超強瑜伽底子的杜穎珊即大顯身手，在客廳中央的白地氈上表演倒立劈腿，展現超強核心力量！

愛巢曝光！（IG截圖）

杜穎珊早前曾透露搬屋。（影片截圖）

新屋裝修。（影片截圖）

新屋裝修。（影片截圖）

AI設計圖。（影片截圖）

主人房中間擺放了一張大床。（影片截圖）

環境清幽。（影片截圖）

起底總廚老公曾赴美學廚 杜穎珊參加瑜伽比賽多次奪獎

據知杜穎珊老公Anthony Cheung本身為會計師，辭職後到紐約學廚，曾在紐約米芝蓮兩星餐廳Jean-Georges及香港置地文華東方酒店兩星法式餐廳Amber工作，近年開設意大利餐廳Casa Cucina & Bar，榮升老闆及擔任行政總廚。而杜穎珊6歲就開始學體操，曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後轉學瑜伽，14歲起參加過不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲在新加坡國際瑜伽比賽中奪得四面金牌！杜穎珊加入TVB後除了主持節目，還開辦教授哈達瑜伽與空中瑜伽的課程，並斥資50萬與「冬OT」成員陳明慧在尖沙咀開設瑜伽中心。前年7月杜穎珊宣布離巢，並自爆患暴食症，因為當時身心不健康才減少幕前演出，並將重心放到瑜伽事業上。

杜穎珊老公Anthony Cheung。（IG@anthonycheunggg）

近年開設意大利餐廳Casa Cucina & Bar，榮升老闆及擔任行政總廚。（IG@anthonycheunggg）

出賽！（IG@sandytooooo）

做出多個高難度動作！（IG@sandytooooo）

勇奪冠軍及季軍！（IG@sandytooooo）

杜穎珊憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉。（IG@sandytooooo）

做瑜伽。（IG@sandytooooo）

前年離巢。（IG@sandytooooo）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

幸福！（IG@sandytooooo）