伍富橋主動報到企圖塑造「家有惡妻」　遭Shirley許家傑聯手拆穿

歌手伍富橋（Alvin）於2022年娶富貴老婆梁兆楹（Shirley）後，被封為「億萬駙馬」，兩人婚後經常在社交平台放閃。不過，近日正在懷孕的Shirley終於忍唔住要公開老公的「惡行」，爆料伍富橋極度愛向她「自我報到」，甚至企圖塑造老婆是「惡妻」的假象，連《愛·回家》的「送水輝」許家傑亦出面成為「人證」！

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚近四年！（IG截圖）

自動自覺報行程 遭老婆嫌棄：我想影俾你

從Shirley公開的通訊軟體截圖可見，伍富橋在夜晚11點多主動傳自拍照並報告行程：「啱啱食完行緊返去」、「食韓燒 buffet」。豈料 Shirley 完全不買賬，更直接霸氣回覆警告：「你唔好成日影相俾我，製造我喺度 check 你嘅景象！」面對老婆的無情打臉，伍富橋只能弱弱地回了一句：「我想影俾你」，求生欲極強卻又顯得十分自作多情，場面非常搞笑。

乖乖報到！（IG截圖）

「送水輝」許家傑力證被管得嚴 Shirley亮出「正義之聲」反擊

不過事態並未就此結束，Shirley 隨後更晒出與《愛·回家之開心速遞》「送水輝」許家傑（Jack）的私訊對話。許家傑向 Shirley 爆料，指伍富橋平時私下經常向他抱怨：「佢成日同我講你睇得好嚴😂😂😂」，親自為伍富橋的「家有惡妻」論證！

伍富橋周圍塑造「惡妻」假象！

對此，Shirley 哭笑不得地回應：「我從來都唔會問佢，公開佢嘅惡行！」許家傑亦笑言「冇辦法 一定要公開🔥」。Shirley 隨即Tag了許家傑感謝他「為正義發聲」，並拍下兩人對話截圖放到限時動態反擊伍富橋：「我嚴嘅話佢就唔會世界各地周圍飛去打波啦，佢今個月飛咗半個月喎😂！」伍富橋本想營造被老婆嚴格控管的「可憐人設」，結果被孕妻與好友聯手拆穿，偷雞唔成蝕把米，大秀恩愛的另類方式亦笑翻一眾網民！

伍富橋大讚Shirley非常體諒。(胡凱欣 攝)