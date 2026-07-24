張致恒屋企被截電　疑無冷氣雯雯發文怒轟：細路熱到除晒衫

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）的家事一向備受關注。長期面臨財政壓力的張家，雖然近期男方積極做搬運工人及登台搵食，但似乎仍未能解決燃眉之急。正當大家以為其生活逐步重回正軌，雯雯今日（24日）卻在社交平台連環發文，自爆住所遭到截電，無奈呻：「個個細路熱到除晒衫！」

張致恒最近努力建立健康形象。（IG@stevencheung）

張致恒曬肌肉。（IG@stevencheung）

張致恒傳出獲內地經理人賞識密謀復出，甚至有望舉辦個人演唱會。（IG＠stevencheung）

雯雯連環放負 控訴屋企無電

今日凌晨，雯雯在IG限時動態以黑底白字連環發文，字裏行間充滿怨氣。她先後寫上：「全部開始放假，終於cut」、「全部開始放假，終於cut電 路？」。隨後她更疑似將矛頭直指老公張致恒，埋怨對方未有妥善處理電費問題，導致小朋友受苦：「日日話唔會，唔通中電會畀面你？呢條就係你嘅路？個個細路熱到除晒衫」，再由細字放至大字，重寫：「呢條就係你想行嘅路？個個細路熱到除晒衫」。不過，雯雯在發洩完之後，已自行將相關帖文刪除。

雯雯又呻。（IG@ugly__mama）

今次係屋企Cut電。（IG@ugly__mama）

細路熱到除晒衫。（IG@ugly__mama）

細路熱到除晒衫。（IG@ugly__mama）

張致恒相當痛錫幾名兒子。（IG：@Stevencheung）

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

張致恒為僱傭中心宣傳 孖姐姐跳騎呢舞兼Rap歌

另一邊廂，張致恒正透過個人社交平台為僱傭公司落力宣傳。在影片中，Steven與一班工人姐姐齊齊大跳騎呢舞，不停扭動身體，又陪唱唔鹹唔淡的廣東話歌。他更親自Rap了一段大吐苦水：「最低工資又話要加，睇住我荷包都有啲怕，唔係孤寒又唔係唔顧家，樣樣嘢都貴，捱到我有啲化。」

大談請工人貼士 認湊四個仔難度極高

除了跳舞唱歌，Steven亦在片中以過來人身份分享請工人的心得。他坦言自己一家六口，如果加埋工人姐姐就是一家七口，要請人照顧四個小朋友確實非常困難：「好少工人會去幫你手湊四個小朋友，因為四個小朋友係有一定嘅難度，呢個係一個跑緊樓梯，一個可能已經冚緊去窗，所以如果可以搵到一個幫到手嘅姐姐呢其實真係三生有幸啊。」

Steven最後強調，僱主必須調整心態，善待工人姐姐。他認為工人也是人，給予足夠的休息時間、食物及私人空間是非常重要的事情：「如果佢哋連休息都唔夠嘅話呢，佢哋冇可能做得好嘅，所以姐姐好我哋會更加好。」好有同理心。