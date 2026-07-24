梁珊設靈｜兒子指母親因心臟病發突離世　遺訓兩姊弟相親相愛

資深演員梁珊早前因心臟病發突傳噩耗，離世消息震撼娛樂圈。梁珊家屬今日（24/7）於大圍寶福紀念館為其舉行設靈告別式，現場氣氛莊嚴肅穆，不少圈內好友與親朋紛紛到場送別最後程。期間，梁珊的兒子王宇澄（Alex）接受《香港01》訪問，分享了母親生前的人生態度、對演藝事業的熱愛，以及母子之間的溫馨點滴。

梁珊家屬今日（24/7）於大圍寶福紀念館為其舉行設靈告別式。（葉志明攝）

梁珊兒子王宇澄透露母親梁珊突然因心臟病發離世。（葉志明攝）

告別式尊重意願 中式儀式圓滿人生

提及告別式的安排，王宇澄表示母親生前並沒有特定的宗教信仰，但儀式尊重各位親友的意願，同時採用傳統中式儀式進行：「媽媽冇宗教嘅，但係亦都會根據返大家嘅意願，有啲想上香、有啲不想上香，咁鞠躬都冇問題嘅。同埋會有啲好傳統嘅中式儀式做返，我哋會有返啲中式儀式去紀念返阿珊姐。」

王宇澄溫暖地回憶起母親對他廚藝的喜愛。（葉志明攝）

對於母親突如其來的離去，王宇澄與家人雖感錯愕，但選擇以豁達的心態看待：「我哋覺得佢係去咗另一個旅行，因為都嚟得好突然，所以媽媽想有一個 Last Dance，畀返各位親朋好友，當係一個最後嘅告別式。」

因心臟病突發離世 遺訓兩姊弟相親相愛

談到母親生前的健康狀況，王宇澄透露梁珊過去確實有心臟問題，但狀況並不嚴重，沒想到病情會突發變故：「佢因為心臟突然離去嘅。一直都有呢個問題，但係唔嚴重嘅，但嗰日就係忽然間就走咗啦，我哋都好突然。」

演員梁珊於因心臟病發突離世。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

他表示事發時自己與家人都在附近，有幸見到母親最後一面。母親臨終前也親口向他們交待遺言：「佢叫我哋好好咁兩姊弟一齊過生活，佢都知道自己要離開。」

圓滿演藝人生 留下經典代表作

梁珊入行數十年，曾在各大電視台參演多部膾炙人口的劇集。王宇澄坦言，母親對自己的演藝生涯感到非常滿足與圓滿：「我諗佢人生都好圓滿嘅啦，如果佢覺得有嘢未做嘅，我諗係佢好希望有一個真係代表到佢嘅作品。包括佢最後做嘅舞台劇，佢自己都好滿意，呢個都係佢嘅代表作之一。」

當被問及母親生前最滿意哪些經典作品時，王宇澄感懷地說：「大家應該都知道，喺無綫有幾套戲佢好滿意啦，觀世音啦、四海一家啦，或者係喺亞視嘅某幾套戲，最近做嗰幾個舞台劇佢都好滿意，呢幾個真係最能夠代表到佢嘅心聲。」

私下和藹可親 廚藝與旅遊記憶永存

螢幕上的梁珊經常飾演性格堅毅、嚴厲的角色，但在王宇澄眼中，私下的母親卻完全是另一個樣子：「佢好和藹可親嘅，另外兩個樣嚟嘅！佢喺做戲嘅途中，因為佢個樣或者畀人嘅感覺性格係比較硬朗啲，但私底下一點都唔係。」

提及與母親最難忘的回憶，王宇澄溫暖地回憶起母親對他廚藝的喜愛：「作為做仔最難忘嘅，就係佢有時會好鍾意我煮啲嘢畀佢食。喺佢一啲紀念節日或者聚餐嗰陣，佢好鍾意食我整嘅海鮮或者中式菜式。」

除了家庭聚餐，梁珊晚年亦相當熱衷與女兒旅遊：「同阿妹就會鍾意去一啲旅行，成日都會同佢去郵輪旅行，去美國、加拿大等地。所以今次嘅離開，我哋覺得佢只係去咗另一個旅行。」

王宇澄表示，母親生前思想敏捷、生活活躍，社交圈子非常廣泛，甚至不需要子女特別操心：「佢好活躍嘅，聲如洪鐘，又健步如飛，思想敏捷，所以我根本都唔需要去扶持佢或者點，佢有佢自己嘅生活。」