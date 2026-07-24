梁珊設靈｜張崇德到場致哀　揭兩人深厚淵源：佢女兒係我中學同學

資深藝人梁珊早前因心臟病發離世，享年86歲。梁珊的家屬於今日（24/7）在大圍寶福紀念館為其設靈，不少圈中好友及親友均到場悼念。下午約5時許，藝人張宗德身穿黑色素服抵達靈堂，神色哀傷，隨後接受《香港01》訪問，大談對梁珊（珊姐）離世的感受與遺憾。

張崇德抵達靈堂致哀。(葉志明攝）

出席儀式致哀 問候珊姐家人

張宗德表示，今日到場主要目的是順利完成一般家屬安排的儀式，並親自向梁珊的家人表達關心與問候：「順利順利，即係對一般嘅家人要做嘅一啲儀式啦。其實……我叫珊姐做『Auntie』，因為佢個女兒係我中學同學，所以我好細個嗰陣已經知道Auntie係做呢一行。但我入行之後，就從來都未合作過。」

問候珊姐家人。(葉志明攝）

街頭巧遇成最後見面 坦言「人一生就是這樣」

談到兩人最後一次見面，張宗德回憶道，其實數年前在街上偶然碰面，當時大家還互相問候及約定聚會：「上次見我諗都係幾年前，即係又係喺街撞到。跟住大家仲喺度話『得閒飲茶』，即係每次都係咁樣講，但最終都……真係冇機會再見。」

被問到未能正式合作或聚會是否成為遺憾時，張宗德坦言：「我又覺得唔會係遺憾嘅，因為……人生都係咁樣㗎啦。但係，主要今日我都係想嚟問候家人、問候佢屋家人。我覺得反而係……之後我哋要見多啲人，舊同學其實我哋可能十年先見一次。最近我自己學校100周年校慶，都見返好多同學，真係好多幾十年冇見，我哋依家都開始去聯絡多啲，我覺得要珍惜眼前人。」

談及珊姐生前的健康狀況，張宗德透露以前見到她時身體一直相當不錯，因此收到噩耗時感到十分震驚：「以前見到佢身體好好好！所以我都好突然，因為亦都唔係經常聯絡，所以一收到消息覺得好突然。」