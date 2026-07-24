汪明荃與契女謝婷婷保持聯絡　讚謝賢內外如一：都係咁瀟灑

電視廣播有限公司（TVB）剛宣布更改名稱為「無綫集團有限公司」，為配合業務多元化發展，汪明荃（阿姐）作為TVB標誌性的人物，她今日（24日）出席正式更名發布會時，接受傳媒訪問分享了見證公司邁向新里程碑的感受。同時對於好拍檔謝賢（四哥）離世，直言感到不捨。

汪明荃（阿姐）作為TVB標誌性的人物。(胡凱欣 攝)

見證電視業大半世紀變遷

在TVB效力多年的阿姐，坦言對公司改名感受極深。阿姐表示自己由60年代入行至今接近60年：「由黑白電視一路由廣播道去到清水灣再到將軍澳，到今年你而家係數碼年代。見證住成個歷史，電視嘅歷史發展，而我都係隨住呢啲步伐發展我自己嘅事業。今日呢個改名我就覺得真係好有意義，因為我哋都與時並進，同埋個市場係越嚟越大，當然競爭亦都更加大，但係機會亦都係多嘅。」面對內地及全球華人市場的不斷擴大，阿姐指出TVB不僅在東南亞佔據領先地位，現在更多元化的發展將有助公司進一步拓展版圖。

阿姐對公司改名感受極深。(胡凱欣 攝)

指謝賢「非常之瀟灑」

另外，提到早前四哥離世的消息，阿姐表示對他離世感到不捨得：「因為佢嘅離去真係好唔捨得啦！我都計咗呢，就同佢拍過五部劇嘅，咁都算唔少㗎啦。」被問到契女謝婷婷今次回港有沒有聯絡她時，她表示：「今次冇啊！我諗佢哋主要集中辦好咗個後事啦，不過我哋有WhatsApp嘅。我覺得非常之瀟灑，即係佢外表瀟灑啦，但係佢做嘢都好瀟灑，內外都係一個瀟灑，佢就好開心嘅。」阿姐回憶指四哥為人極具風度，雖然平時愛開玩笑，而且為人十分好。

阿姐對謝賢離世感到不捨得。(胡凱欣 攝)

至於阿姐被問到知不知道四哥會否有悼念活動時，她指謝婷婷沒有跟她說：「冇同我講，我就係安慰佢，咁佢就多謝我咁樣。再聯絡啊，咁樣囉。等佢哋做好呢件事先啦，因為都好快啊嘛，嚟得好急啊。」