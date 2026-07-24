劉家豪70歲生日黎耀祥張穎康群星賀壽　小青姐邀曾志偉驚喜現身

娛樂圈一向被指現實，不過有電視圈神鵰俠侶之稱的「殿堂級監製夫妻檔」劉家豪與梅小青，雖然已榮休一段日子，卻未有人走茶涼，反而退休生活比過往拍劇更多姿多采，為答謝一班好友即使在他們退休後都依然關愛，見面聚會更勝以前。

梅小青為丈夫劉家豪籌備驚喜生日會，令家豪哥感動。（官方提供圖片）

殿堂級監製劉家豪與梅小青退休生活比以前更精彩。（官方提供圖片）

藉著家豪哥前晚（22日）70歲生日，小青姐特別假3A廚房邀請52位好友出席「豪情感恩有您答謝宴」，出席包括過往和他們合作過的藝人：黎耀祥夫婦、姜大衛、方力申、張穎康夫婦、朱晨麗、蔣祖曼、謝雪心、陸詩韻、尹光夫婦、羅霖、黑妹等，還有陳太陳淑芬、蘇珊、姚正菁及三姐等星光熠熠，更有特別嘉賓曾志偉的出現，原來小青姐暪住老公，為其製造驚喜，因為曾志偉在TVB期間非常支持他們的作品，幾忙都出席記者會支持，實在無言感激，志偉笑言：「你地拍嘅劇劇集都收視冠軍，幫公司賺錢，我點可以唔支持！」

黎耀祥與張穎康都帶埋太太一起到賀。（官方提供圖片）

張穎康與方力申感謝家豪哥與梅小青給予演出機會。（官方提供圖片）

曾志偉以神秘嘉賓身份現身，令壽星家豪哥驚喜。（官方提供圖片）

星光熠熠同賀壽星 細訴當年合作點滴

昨晚晚宴均由小青姐一手籌備，她笑言退休後由金牌監製變成劉家豪小助理，這份工作自己非常甘心情願接受，最開心兩夫婦終於有時間周圍 旅行逍遙遊，加上又有好友一起同行，這晚「豪情感恩有您答謝宴」亦感激大家抽空出席，而背景版主題寫上「豪情感恩有您 隆情共渡良辰」就是她與家豪哥嘅心聲。家豪哥指今晚聚會之後，他們再和超越60載友誼的老同學杜生夫婦及尹光夫婦一起出遊，三位男士更即席一起大唱「有咁嘅賢妻堪稱讚」來冧三位夫人，令她們心都甜。

家豪哥與小青姐在娛樂圈人緣十分好，所以生日大家都來祝賀。（官方提供圖片）

一眾藝人出席「豪情感恩有您答謝宴」。（官方提供圖片）

家豪哥生日，小青姐特別邀請52位好友一起慶祝。（官方提供圖片）

曾志偉開工拍電影 讚張穎康掂

曾志偉卸任TVB總經理後自組公司，首部作品懸疑劇《狩謊》正在開拍，家豪哥愛將張穎康離開無線轉投曾志偉旗下公司，更有參予拍攝，家豪哥問志偉：「穎康拍成點?」志偉哥表示梗係掂，他指內地演員如成毅都大讚香港演員好有合作精神，開工又準時亦毫無隔膜，互相交流分享演出經驗，讓演員們都好快投入。家豪哥亦認同TVB出身演員都訓練有素，即使拍電影一樣將演員道德發揮淋漓盡致。

劉家豪感謝曾志偉在TVB時一直對他非常支持。（官方提供圖片）

曾志偉，陳太陳淑芬（右一），蘇珊（右二）與羅霖（左一）齊賀家豪哥。（官方提供圖片）

兒子剖白為父母驕傲 小青姐眼濕濕

晚宴上，不少朋友都講及與家豪哥及小青姐合作機緣，最讓他們兩夫妻感動就是兒子劉鎮然亦表達心意，指自己一直為父母驕傲，亦會傳承父母教導兩個兒子要有禮貌及待人真誠，令小青姐感動眼濕濕。晚會尾聲亦推出生日蛋糕與壽桃慶祝，小青姐更豪唱《漫步人生路》來寓意未來的豐盛人生。

朱晨麗（右一）感謝兩位殿堂級監製提攜。

左起蔣祖蔓、朱晨麗、梅小青、劉家豪及張穎康夫婦好投契。（官方提供圖片）

家豪哥，小青姐與家人相處愉快，更多謝施姐（後排右一）與其他傳媒至今友情未減。（官方提供圖片）