東張西望丨報料人疑屈霸佔寮屋實為違法買賣　陸偉雄恐兩敗俱傷

今晚播出的《東張西望》繼續跟進一宗寮屋爭奪戰。原本報料人陳先生向節目組控訴，指自己的寮屋工作室被人惡意霸佔長達八年，對方更在屋內大興土木。豈料《東張》團隊尋獲「霸佔者」張先生當面對質後，案情竟出現大反轉，原來事件牽涉枱底金錢交易及巨額欠債，雙方各執一詞，最終隨時雙雙失去這間寮屋。

原本報料人陳先生向節目組控訴，指自己的寮屋工作室被人惡意霸佔長達八年，對方更在屋內大興土木。（《東張西望》截圖）

搵到被指霸佔寮屋嘅張先生。（《東張西望》截圖）

報料人反口覆舌 13萬買樓「按金」？

陳先生起初堅稱寮屋被霸佔，但他後來在鏡頭前承認，曾收取張先生一筆高達十三萬元的款項。雙方對這筆錢的用途各執一詞，陳先生最初堅稱是「租金」，張先生則指是買屋的首期，並強調支票由其兒子開出，但收據上面不能寫明是「按金」而是寫「租金」。

張先生稱當年有付「首期」。（《東張西望》截圖）

知道不合法，所以以「租賃」形式。（《東張西望》截圖）

誤信政府有賠償 豪擲70萬翻新寮屋

張先生在對質期間表現得十分勞氣，大爆當初是陳先生游說他買入寮屋，聲稱日後政府收地時會有恩恤安排等賠償。張先生信以為真，為此耗時兩年，將原本無廚房廁所、屋頂漏水如廢墟般的寮屋進行大翻新。他不但將金字頂改成平頂，更加建樓梯、添置上下格床及重新拉好電線。張先生坦言為維修花費高達七十萬元，已耗盡所有積蓄，所以堅持不肯搬走，直言驚對方霸佔一切，自己最後一無所有。

張先生稱花70萬裝修寮屋。（《東張西望》截圖）

有床。（《東張西望》截圖）

但屋內依然好簡陋。（《東張西望》截圖）

牽涉20萬租債恩怨 真正持牌人全不知情

這場爭奪戰背後，原來隱藏著另一筆糊塗帳。張先生透露，陳先生早年曾租用其弟弟的貨倉，因經濟問題拖欠了約二十萬租金。陳先生當時提議將這間寮屋賣給張先生，以此來抵銷拖欠其弟弟的債務。面對追問，陳先生亦直認自己確實沒有還清該二十萬，並收下了十多萬首期。更諷刺的是，該寮屋的真正持牌人夫婦接受電話訪問時表示，完全不知道陳先生私下將寮屋進行買賣，當初只是基於信任，當作送給朋友般交給對方打理。目前張先生開出條件，要求陳先生清還四十五萬才肯搬走及清走物品，但陳先生企硬表示自己絕對沒有錢還給對方。

真正持牌人不知情。（《東張西望》截圖）

各執一詞。（《東張西望》截圖）

大律師陸偉雄稱買賣屬違法 恐面臨清拆兩敗俱傷

大律師陸偉雄直指雙方的行為皆屬違法。他解釋，官地寮屋牌照並非業權，法律上絕對不能進行買賣或租賃，陳先生根本無權處理該屋，其收錢行為已屬違法。地政總署一旦查明寮屋涉及違法買賣或出租，有權直接取消其牌照，並將該寮屋清拆。換言之，張先生無法繼續享用該寮屋，陳先生亦無法取回控制權，雙方都無法得到任何利益，注定是兩敗俱傷的結局。

大律師陸偉雄指雙方恐兩敗俱傷。（《東張西望》截圖）