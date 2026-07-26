《失憶24小時》班底重聚　郭晉安江欣燕譚凱琪凍齡狀態極佳

TVB 2021年熱播劇集《失憶24小時》雖已播畢數年，但劇組人員感情依舊要好。日前，已離巢無綫的藝人何遠東在社交平台上載多張溫馨合照，透露與劇中飾演其大哥的郭晉安、二姊江欣燕，以及同劇演員譚凱琪、童星演員等一同聚餐，更特別邀請到現已退休的金牌監製王心慰（Amy姐）共聚一堂。何遠東深情感嘆：「當年今日一家人」，瞬間勾起不少劇迷的追劇回憶！

《失憶24小時》班底難得重聚！（IG/@fattung924）

經典合照對比重現 「吳氏三兄妹」玩味依舊

在《失憶24小時》中，郭晉安（飾 吳耀中）、江欣燕（飾 吳順美）與何遠東（飾 吳耀松）飾演性格各異的吳氏三兄妹，戲裡戲外都火花十足。何遠東更特別分享了當年開拍時與現在的對比照。畫面中，何遠東坐在中間擺出搞笑的「V字」手勢，郭晉安與江欣燕則一左一右靠在他肩上作勢咬他和咬唇捏肩，完美還原當年的逗趣動作，展現出多年不變的深厚情誼。

「吳氏三兄妹」。（IG/@fattung924）

「吳氏三兄妹」。（IG/@fattung924）

眾人近況與狀態保養得宜

61歲的郭晉安身穿綠色休閒外套，氣色紅潤、笑容滿面，整體狀態非常出色，皮膚緊緻兼活力十足，完全看不出歲月痕跡。戴著黑框眼鏡的江欣燕，姿態優雅自然，保養得宜的她透出成熟女性的自信魅力。離巢後的何遠東依然精神奕奕，標誌性的親切笑容與招牌眼鏡讓不少粉絲直呼「還是那個可愛的肥東」。素顏戴著白色鴨舌帽、身穿藍白條紋襯衫的譚凱琪，膚質極佳、少女感滿滿，完全看不出已升格為人母。

無變化！（IG/@fattung924）

雖然大家如今各自在不同領域發展，部分成員亦已離巢或退休，但這次難得的「一家人」重聚，不僅見證了劇組累積下來的真摯友情，也讓一眾觀眾大讚「這部劇真的好有愛」、「看到吳氏三兄妹同框太感動了」！