高海寧事業重心北移成功　與頂流白鹿開新劇躋身女二資源再創新高

高海寧憑《新聞女王》「許詩晴」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」後，在內地的知名度與人氣持續飆升。近日，改編自亦舒同名小說的全新現代懸疑劇《開到荼蘼》正式於佛山開機，高海寧確認加盟，與內地「95後頂流花旦」白鹿同場飆戲，並且與白鹿、常華森並列領銜主演！

高海寧同框白鹿飆戲，港姐氣場強勢席捲內地劇！（微博照片）

據悉，《開到荼蘼》由曾執導《司藤》的知名導演李木戈掌舵，劇集背景設定在1995至1999年香港回歸前後，屬於16集的都市懸疑短劇。高海寧這次拿下份量極重的女二角色，搭檔紅透半邊天的白鹿，資源可以說是再創新高！

高LING好勁！（微博照片）

頂流花旦白鹿！（微博照片）

演技受肯定 網民期待「港味」與頂流火花

自官宣消息及開機儀式相片流出後，隨即在微博及小紅書等社交平台引發熱烈討論。高海寧多年來在TVB積攢了紮實的演技實力，這次飾演層次豐富的要角，不少內地網民大讚劇組選角有眼光，紛紛留言期待：「高海寧的港姐氣場太強，和白鹿對戲一定很有火花！」、「TVB視后級別的女配實力，看她演懸疑劇絕對過癮」。也有部分網民擔心高海寧歷練多年、氣場強勁，會否在演技上壓過女主角白鹿。不過大部分劇迷對這次「港劇實力派 x 內地頂流」的組合持正面態度，認為強強聯手更能磨擦出精彩火花，為劇集增添看頭。

高LING火力全開！（微博照片）

高LING火力全開！（微博照片）

高LING火力全開！（微博照片）

事業重心北移成功 升呢擠身內地S級製作

高海寧近年將事業重心逐步拓展至內地市場，由綜藝節目《無限超越班》到大熱劇集《新聞女王》，一步一步憑實力打響名堂。這次能夠擠身內地頭部S級短劇陣容，與白鹿等一線演員平起平坐，無疑再次證明了她在內地市場的商業價值與演技認受度。

高海寧飾演呂芷珊（官方提供圖片）