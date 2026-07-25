沉寂多日開直播！舊愛Coco黑衣悼念四哥　首度剖白12年情斷內情

娛樂圈一代傳奇謝賢（四哥）離世消息震撼各界，而曾與他相戀12年、小他49歲的前女友Coco，在沉寂多日後，近日終於首度透過直播公開露面。現年41歲的Coco在鏡頭前神態落寞，提及舊愛時更是難掩傷痛，除了親口還原兩人當年「最後晚餐」的情景，更首次公開剖白了當年長達12年的巨塔之戀為何畫上句號。

談及當年長達12年情斷，Coco首度公開了真實心聲。（截圖）

談及當年長達12年情斷，Coco首度公開了真實心聲。（截圖）

黑衣精緻妝容出鏡 眉宇間難掩落寞

直播畫面中的Coco將頭髮整齊紮成馬尾，一身全黑素服出鏡。雖然她化上了精緻得體的妝容，保持着一貫的端莊優雅，但眼神與眉宇之間依然散發着濃濃的哀傷與落寞。

談起與四哥的往事，Coco感嘆萬分，並特別提到了兩人的「最後晚餐」。她透露，兩人最後一次見面已是2018年底，當時適逢有朋友從外地返港，眾人便約在一起聚餐。飯後兩人如往常般和氣道別、各自離去，Coco唏噓表示：「想不到自此永別。」沒想到當日一別，竟成了此生最後一面。

播畫面中的Coco將頭髮整齊紮成馬尾，一身全黑素服出鏡。（截圖）

坦言未放低四哥：他如父如兄如友

談及這段長達12年的傾城之戀，Coco首度敞開心扉。她坦言，當年分手時心裡其實特別難過：「四哥在我生命中是『如父如兄如友』的角色，他給了我極致的寵愛。」

正因為這份愛意過於厚重，Coco直言自己至今根本未完全放低四哥，甚至因此留下了「感情後遺症」。她感嘆地說：「往後我每一次談戀愛，都想找一個能像他那樣對待我的人，後來才發現，這件事真的太難了。」

至今依然孤身一人！（截圖）

至今依然孤身一人！（截圖）

至今依然孤身一人！（截圖）

揭12年情斷真相 一次行山讓四哥決定放手

至於當年外界眾說紛紜的分手真相，Coco也在直播中首度解開謎底。她透露，兩人分手的導火線竟是一次看似平常的「行山活動」。當時四哥在行山過程中，深刻意識到自己的身體機能與正值大好年華的Coco有着無法忽視的差距。他不忍心因為自己的日漸衰老而耽誤女方的美好未來，最終忍痛選擇主動放手。面對四哥這份無私而深沉的愛，Coco當時雖然滿心不捨：「分手的時候我是很難過的」，但最終選擇尊重對方的決定，兩人最後以一個深情的擁抱，為這段12年的感情劃上了體面而遺憾的句號。

傳返鄉相親屢遇挫折 至今依然孤身一人

與四哥分手後，Coco便彻底淡出大眾視線，回歸平凡生活。有網民爆料指，Coco近年已返回河南老家過着低調的日子。由於她多年來始終單身，家人見她形單隻影不免心疼，期間曾多次為她安排相親，希望能幫她找到歸宿。然而，或許是「曾經滄海難為水」，幾次相親最終都未能開花結果，至今她依然孤身一人。

謝賢在劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角，故人稱「四哥」。（《千王之王》劇集截圖）

楊毅敏醫生罕有分享謝賢生活照。（IG@anastamosis3）