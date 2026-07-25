大龍鳳｜頭炮舞台劇古天樂撐場　被問幾時親身演︰搞演唱會先啦

「One Cool Stage天下一幕」頭炮舞台劇《大龍鳳》昨晚（24號)正式開鑼。由張繼聰聯同張志敏、郭芙攜監製，主演陣容包括：朱栢謙身兼導、演，及廖子妤、何嘉莉，吳冰（小薯茄）、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠等。身為出闆的古天樂現身撐場，並以非常圓滿讚賞整晚台前幕後的表現。令首度擔任監製，連晚發怪夢的張繼聰如釋重負！

《大龍鳳》昨晚（24/7)正式開鑼，出品人古天樂都有上台謝幕。（官方圖片）

連開21場門票火速售罄的《大龍鳳》昨晚（24日）於西九文化區自由空間大盒隆重首演！圈中好友謝安琪、蘇玉華、小薯茄及農夫等亦紛紛到場觀賞，星光熠熠。今次陣容強勁，。首場演出氣氛熱烈，笑聲不絕於耳，一眾主創及演員在首演過後亦難掩興奮心情，分享了首場演出的深刻感受。

首次跨界擔任監製的張繼聰坦言心情十分緊張：「第一次面對咁大壓力，做演員都冇咁緊緊張。但今日真係好感動，全靠成個團隊嘅努力同老闆（古天樂）嘅支持，先有機會俾我哋去嘗試同成長。」他笑言偷望過坐在身旁的老闆古天樂，見對方展露笑容，相信這次演出已獲對方「收貨」，直言終於能安心睡個好覺，並笑言今晚要破例食宵夜慶祝！古仔在台上踢爆首任監製的阿聰為了今次的演出，壓力爆煲，連夜發怪萝，但看了昨晚整場演出後，眼見大家遇上的所有難題都能夠迎刃而解，絕對是一個完美的表演。

首次跨界擔任監製的張繼聰，笑言偷望過坐在身旁的老闆古天樂，見對方展露笑容，相信這次演出已獲對方「收貨」。（官方圖片）

劇中分別飾演新人黃梓僑(Elvin)母親的廖子妤與何嘉莉，對飾演「兒子」的讚不絕口，給他的演技融化了，怎也不相信是第一次舞台演出。連聲讚對方「太有天分、非常聰明」。而首度參與舞台劇的Elvin感謝多得大家給他信心：「好開心排練咗兩個月，聽到台下觀眾笑聲，再次證明呢兩個月嘅排練真係work，希望之後20場都可以keep住呢個水準，每一位觀眾都睇得開心。今日正式演出連綵排，且挑戰快速換裝（quick change）雖然一日演兩場感覺「超攰」，但收穫大滿足！」完場後返回後台，Elvin第一時間上前擁着父母，開心得哭起來。

農夫跟張繼聰即將公演「人夫集團」，今次都來撐場。（官方圖片）

同樣首度演出舞台劇的何嘉莉坦言這是自己暫時最感動的一次演出：「雖然只係第一场，但我已經忍唔住係咁喊！」廖子妤稱三個月的排練猶如上學般開心，每一日都見面，令她覺得非常之開心，超享受這樣的生活。

朱栢謙大讚一對「仔女」黃梓僑(Elvin)、吳冰非常醒目：「Elvin有一種無私、托起成個戲嘅心，就算未受過專業訓練，但一個眼神就能知道對手需要咩並給予配合。」他坦言做戲過程非常愉快，甚至有時要靠「女兒」（吳冰）的支撐才能入戲。而首演結束後僅半小時，吳冰直言心情夾雜著開心與迷茫，至今仍沉浸在混亂卻興奮的氛圍中。

首次演出舞台劇的湯君慈（Bruce)與徐浩昌（肥腸）分享了角色拿捏的難題，Bruce感激監製與導演度了許多搞笑橋段，把他的角色引發不少笑點：「我整個角色，最難在於取得「真誠與搞笑」的平衡點，幸好台上演出時聽到台下觀眾嘅笑聲，令自己嘅演出配添信心！」

古天樂被笑問到會否親自落場演舞台劇時，即幽默回應︰「不如咁講啦，我先搞演唱會先啦！」（官方圖片）

而肥腸坦言自己最大的挑戰是劇中關鍵獨白物（monologue）。「我喺最初排練嘅時候，已經開始死記爛背，監製聰哥（張繼聰）叫我參考之前演出嘅劇集「Court」中嘅演出，好似法庭打官司來啟發後，終於捉到感覺。真係好感恩，如果沒有監製與高層俾充足空間與方向我哋，全團都應該變咗 pat 屎，十分感謝團隊齊心同自己努力。」

身為出品人的古天樂現身全力撐場，大讚這是 One Cool Stage 舉辦的大型舞台盛作，並形容這只是一個開始，希望觀眾多多支持。當被笑問會否親自落場演出時，古天樂幽默回應：「不如咁講啦，我先搞演唱會先啦！」為首演之夜劃下歡樂又圓滿的句點。