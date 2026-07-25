素海霖著粉紅緊身衫警署報到　籌拍全裸寫真集低炒自拍力證無整容

「港產AV女優」素海霖（藝名：繪麗奈）三年前進軍日本AV界打響名堂，惟上月25日因涉嫌為境外非法賭博網站代言，被警方以涉嫌「推廣或便利收受賭注」罪名拘捕，其後獲准保釋候查。素海霖於昨日（7月25日）現身深水埗警署報到。

警方發出照片。(警方提供)

素海霖穿同一套衫，嫌警方影得佢頗肥。(facebook@絵麗奈 Erena 素海霖)

預告年底推全裸寫真 IG被封陷財困

素海霖離開警署時接受傳媒訪問時表示，近期趁空檔多留在家中親自下廚，吃得較清淡，身材亦比之前清減不少，正好為她的全新寫真集作準備。素海霖稱：「今次真係全裸，搵咗支日本團隊拍攝。」她計劃年底推出，但未有透露拍攝地點及詳情。

素海霖表示自己今年犯太歲，雖然惹上官非，但她透露律師認為情況樂觀，現階段還是決定盡量保持低調。而令她最傷腦筋，應該是其IG及Threads帳戶相繼「冚旗」被封，由於近年全靠IG作為生財工作及收入來源，她坦言沒有心機再開設新帳戶重新經營。

素海霖的IG及Threads帳戶相繼「冚旗」被封。（截圖）

嫌警員影得肥 悉心打扮報到雪前恥

失去IG陣地的素海霖，目前仍在Facebook更新近況，昨日她亦有上載到警署報到時的服飾。由於早前警方發放的被捕照片被各大傳媒廣泛使用，素海霖嫌影得頗肥，為了「一雪前恥」，她昨日特意悉心打扮，穿上一件粉紅色緊身衫配搭黑色多層次迷你裙，及鮮黃色小手袋，盡顯澎湃身材與白滑美腿。

素海霖去警署報到嘅打扮。（facebook@絵麗奈 Erena 素海霖）

悉心打扮。（facebook@絵麗奈 Erena 素海霖）

騷白滑美腿。（facebook@絵麗奈 Erena 素海霖）

低炒自拍親證天然鼻

另外，對於有網民質疑她的鼻子是後天加工，她毫不避忌地大方上載了一張低炒角度的自拍照，並親自寫道：「見大家都好關心我個鼻，天生的，好健康，放心」，以行動澄清自己沒有整容。