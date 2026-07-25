梁芷珮22歲生仔不感徬徨　見證大仔大學畢業：你由細到大都咁乖

現年44歲的「旅遊達人」梁芷珮（Christy）與攝影師老公黎卓穎（Kenneth）結婚多年，育有大仔Brendan、二仔Duncan及細女Kasey，一家五口生活幸福美滿。不知不覺間，大仔Brendan已經22歲，昨日（24日）梁芷珮在社交平台分享大仔大學畢業的喜悅，除了有一家五口的溫馨合照，一眾親友亦有到場祝賀，場面熱鬧。

梁芷珮同老公夫妻檔拍住上成為旅遊KOL！（IG@imchristyleung）

一家五口溫馨合照。（IG@imchristyleung）

22歲大仔大學畢業 梁芷珮百感交集

梁芷珮昨日分享了兒子的大學畢業相，並發文感性留言：「我個oppa大學畢業喇！百感交集中，阿媽真係好開心！」她大讚Brendan由細到大都非常乖巧，續寫道：「你由細到大都咁乖，冇嘢要我擔心，所以我就算咁細個生你都唔會徬徨，大個咗仲識得照顧返我地轉頭❤️終於大學畢業喇，要正式做大人喇！不過做大人唔容易㗎，記住千祈唔好俾壓力自己，所有嘢都要正面咁去面對，感恩，記住屋企人永遠都係你嘅後盾，就算遇到乜嘢難題，都一定會解決到嘅！加油！My big man!!! 」

梁芷珮開心見證22歲大仔大學畢業。（IG@imchristyleung）

一家五口，仲有狗狗。（IG@imchristyleung）

全家福。（IG@imchristyleung）

親友齊舉手指公讚好

在梁芷珮分享的照片中，可見Brendan穿上畢業袍，手抱愛犬與父母及弟妹一同坐在長椅上，一家五口流露出幸福滿瀉的笑容。除了核心家庭成員，一眾長輩及親友亦有專程到場見證Brendan的重要時刻。在另一張大合照中，眾人圍著主角Brendan，紛紛舉起手指公及指著他讚叻，畫面溫馨又歡樂。

親友齊讚「叻」！（IG@imchristyleung）

Brendan動靜皆宜。（IG@imchristyleung）

全家都咁型！（IG@imchristyleung）

讀書運動皆精 屬高爾夫球港隊代表

22歲的Brendan一直品學兼優，讀書成績優異。他曾就讀ICHK國際學校，並在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分佳績。雖然他曾獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄，但最終選擇入讀心儀的香港大學新聞學學士課程。去年8月，他更以交換生身份遠赴丹麥留學，並於今年6月順利畢業。除了學業成績彪炳，Brendan在運動方面亦相當出色，他本身是高爾夫球港隊代表，曾靠運動獲得獎學金及考入「香港高爾夫球會」青年軍；去年5月，他更以「Floorball」（軟式曲棍球）港隊代表的身份出賽，認真叻仔。

去年8月Brendan遠赴丹麥留學。（IG@imchristyleung）

去年5月Brendan以「Floorball」（軟式曲棍球）港隊代表的身份出賽，梁芷珮送大仔機。（IG@imchristyleung）

Brendan細細個已經打golf。（IG@imchristyleung）

Brendan本身是高爾夫球港隊代表，靠運動獲得獎學金，更曾考入「香港高爾夫球會」青年軍。（IG@imchristyleung）

陪媽媽跑馬拉松！（IG@imchristyleung）

陪媽媽做普拉提。（IG@imchristyleung）

二仔陪媽媽跑步！（IG@imchristyleung）

囡囡陪媽媽開工！（IG@imchristyleung）