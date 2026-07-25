颱風紅霞丨陳卓賢啟德個唱提早兩小時 舞台劇《大龍鳳》今晚取消
撰文：程嵐風
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熱帶氣旋「紅霞」逐漸逼近廣東東部並已增強成颱風，天文台於今日下午1時20分發出3號強風信號。受「紅霞」外圍雷雨帶影響，天文台接近下午3時發出雷暴警告，預料未來一兩小時本港可能受冰雹影響，雨勢有時較大。天文台表示，會視乎「紅霞」的登陸地點與香港的距離、烈風區大小及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間，改發更高熱帶氣旋警告信號。受惡劣天氣影響，今日亦有演出宣佈取消或作緊急調動。
Ian啟德演唱會提早兩小時開騷 籲帶摺遮
因應風暴可能帶來的不穩定天氣，原定於啟德體藝館舉行的《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，主辦單位MakerVille決定將演出時間提前兩小時，改於晚上6時23分舉行。啟德體育園特別提醒觀眾，必須預留充足時間提早出門及到達場館，以便順利完成安檢及驗票程序。
大會亦呼籲觀眾切勿攜帶長傘進場，建議改帶摺疊傘，或使用園方每次收費10元的雨傘寄存服務。入場時請遵從工作人員指示，並時刻留意交通情況，提早計劃回程安排以確保安全。
Ian則親自拍片：「Hello 大家好，因為八號風球即將懸掛嘅原因呢，我哋今次 GROWTH 嘅 Day 3 第三場演唱會呢，將會提早兩小時，即係 6 點 23 分開場。咁如果未能夠提早入場嘅觀眾呢，其實我哋會可以提供到一個退票嘅選項畀大家嘅。咁我而家都去彩排先喇。希望晏啲見啦，大家小心出門，注意安全。Bye bye!」
舞台劇《大龍鳳》宣布取消
此外，「One Cool Stage天下一幕」頭炮舞台劇《大龍鳳》亦公佈了7月25日的惡劣天氣，亦宣布今晚演出取消。