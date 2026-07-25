直擊港版《金秘書為何那樣》拍攝現場　Anson Lo輕攬Ivy So纖腰

早前ViuTV宣布翻拍港版《金秘書為何那樣》，由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與蘇雅琳（Ivy So）分別飾演自戀的副會長「李英俊」與金秘書，今次亦是二人首次正式搭檔主演劇集，並預計將重現原著中的經典及親密戲份。劇集已經正式開拍，昨日（24日）劇組移師到赤柱進行拍攝，由下午5時一直拍到今日（25日）早上6時，足足拍了13小時，雖然在炎炎夏日拍通宵，但現場仍有不少粉絲通宵留守。

盧瀚霆（Anson Lo）與蘇雅琳（Ivy So）分別飾演自戀的副會長「李英俊」與金秘書。(胡凱欣 攝)

Anson Lo「霸總」上身攬Ivy So纖腰

Anson Lo飾演的霸總「李英俊」與Ivy So飾演的甜美全能秘書「金微笑」在赤柱上演了「高甜度」的親密戲，拖手及攬腰樣樣齊。昨晚身穿修身西裝的Anson Lo親自送Ivy So到家門口，二人在樓下依依不捨，離別之際「霸總」Anson Lo順勢伸手攬著Ivy So的纖腰，把她輕輕拉近自己，場面浪漫之餘現場「觀賞」的粉絲亦氣氛熱烈。

Anson Lo「霸總」上身攬Ivy So纖腰。(胡凱欣 攝)

Anson Lo與Ivy So充滿了粉紅泡泡

雖然Anson Lo與Ivy So充滿了粉紅泡泡，但是劇情突然神逆轉。二人攬得緊緊準備下一步是親親時，原來是「岳父大人」突然出現在家門口，二人嚇到即時彈開兼露出尷尬的表情，完全破壞了現場浪漫氣氛。

Anson Lo與Ivy So充滿了粉紅泡泡。(胡凱欣 攝)

劇組移師到赤柱進行拍攝。(胡凱欣 攝)

Ivy So翹實Anson Lo。(胡凱欣 攝)