謝賢離世｜謝霆鋒喪父後首登台演出　綵排抬頭望天畫面令人心酸

一代巨星謝賢（四哥）7月16日病逝，享年89歲，兒子謝霆鋒由內地急返港，陪伴父親走完人生最後一程，低調處理身後事。經歷喪父之痛的謝霆鋒，今晚（25日）如期在青島舉行「Evolution Nic Live 進化演唱會」，他在演出前於社交平台分享了多張綵排照，並向歌迷預告：「#EvolutionNicLive #青島 今晚見。」這也是他喪父後首度公開演出。

謝霆鋒、狄波拉與四哥謝賢一家三口合照罕曝光。

謝霆鋒「EvolutionNicLive」演唱會精彩瞬間（微博@鋒味）

謝霆鋒「EvolutionNicLive」演唱會精彩瞬間（微博@鋒味）

謝霆鋒喪父後首度登台 綵排畫面曝光

相中所見，謝霆鋒身穿黑色T恤，頭戴黑色Cap帽及墨鏡，他手持多把不同的電吉他投入排練，表現專業，秉持「The show must go on」的精神，而其中一張相中，他獨自站在舞台，抬頭望向天空，不少粉絲都留言為他加油打氣！

謝霆鋒喪父後首度登台。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒喪父後首度登台。（IG@chefnicookies）

綵排。（IG@chefnicookies）

綵排。（IG@chefnicookies）

抬頭望天。（IG@chefnicookies）

怒斥網傳謠言 發嚴正聲明捍衛謝賢名譽

在謝賢離世後，家屬原本希望一切從簡、低調送別，但網上卻接連出現大量關於謝賢「病因」、「遺產分配」有關的不實內容，引發外界揣測。對此，謝霆鋒透過公司發表聲明以正視聽，聲明中強調，「逝者已矣，其名譽、隱私及人格尊嚴應受到法律保護與社會基本尊重」，並嚴正要求相關人士立即停止發布及刪除所有不實內容，聲明最後亦表明，若有人執意散布虛假資訊，將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息！