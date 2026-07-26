黃日華親口否認復出　傳經濟出現問題霸氣反擊：我仲有錢唔使擔心

現年64歲的黃日華（華哥）過往飾演過《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰等經典角色，深得幾代電視迷喜愛，但自2020年5月痛失愛妻梁潔華後，黃日華一度心碎崩潰，更全面停工，幸好在女兒黃芷晴及好友苗僑偉的陪伴下，他逐步走出喪妻陰霾。近年黃日華主力隨「香港明星足球隊」到內地各省市踢友誼賽，早前他驚喜現身黎瑞恩的佛山演唱會擔任嘉賓，更傳出他「全面復出」的消息，不過日前他就拍片為傳聞解畫，否認復出！

黃日華（華哥）深得幾代電視迷喜愛！（劇照）

黃日華與苗僑偉是好兄弟。（資料圖片）

近年黃日華主力隨「香港明星足球隊」到內地各省市踢友誼賽。（微博@香港明星足球隊）

黃日華代表香港明星足球隊出賽。（資料圖片）

黃日華出賽。（影片截圖）

早前有網民以「黃日華宣布走出亡妻之痛復出台前」為題，上載了一段影片。（影片截圖）

網上更瘋傳他將全面復出的消息。（影片截圖）

黃日華驚喜現身黎瑞恩演唱會傳「全面復出」 拍片親自解畫闢謠

早前有網民以「黃日華宣布走出亡妻之痛復出台前」為題，上載了一段影片，片中黃日華有感而發向觀眾吐心聲：「我太太走咗之後，我就推晒所有嘅商演、演出、唱歌嘅機會，但我點都估唔到，我今晚可以再企喺舞台上面，單獨為你哋表演，我覺得非常之開心。」其後網上更瘋傳他將全面復出的消息，不過黃日華就明確否認：「呢條片段呢我就反覆睇過好多次，我就都聽唔到自己講過話要『復出』呢兩個字嘅，而家好多平台、網上消息都話我全面復出、拍戲、唱歌，要做好多商演活動呀，其實唔係真實嘅。」黃日華自言很榮幸擔任黎瑞恩演唱會嘉賓，但就強調：「並唔代表我係復出喎！大家千祈唔好誤會呀！」

黃日華明確否認復出。（影片截圖）

黃日華明確否認復出。（影片截圖）

黃日華坦言暫不考慮復出，而且非常享受現時的生活。（影片截圖）

絕大部分時間都會放在「香港明星足球隊」。（影片截圖）

付出多過復出！（影片截圖）

黃日華享受現時生活 傳因經濟問題復出霸氣反擊：我都仲有錢嘅

黃日華坦言暫不考慮復出，而且非常享受現時的生活，閒時做下演唱會嘉賓、與朋友見面，絕大部分時間都會放在「香港明星足球隊」：「我要睇住隊波啦，帶住隊波啦，同埋我鍾意踢波啦，又可以同啲兄弟開心下，所以呢個工作我係非常之鍾意嘅！所以現階段我係付出多過復出嘅！大家唔好再信網上面嗰啲嘢喇，信我！」對於有傳因經濟問題而需要復出工作，黃日華就澄清：「我雖然唔係好有錢，但我都仲有錢嘅，經濟方面大家唔使同我擔心，ok？」

有傳因經濟問題而需要復出工作。（影片截圖）

黃日華澄清：「我雖然唔係好有錢，但我都仲有錢嘅，經濟方面大家唔使同我擔心，ok？」（影片截圖）

黃日華澄清：「我雖然唔係好有錢，但我都仲有錢嘅，經濟方面大家唔使同我擔心，ok？」（影片截圖）

黃日華對今屆參賽者讚不絕口。（TVB）

黃日華出席電影《空心人》首映禮。（資料圖片）

楊盼盼、白彪、米雪、黃日華。（官方提供圖片）