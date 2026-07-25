32歲胡美貽與富三代拍拖兩年唔急住嫁　希臘旅行大解放曬惹火身材

現年32歲的TVB小花胡美貽（Nicole）在2017年參加港姐後入行，憑旅遊節目《3日2夜》受關注，更因出眾身材成為「宅男女神」。胡美貽與比她大13歲的富三代、名媛謝玲玲大仔林孝賢（Lincoln）秘戀兩年，雖然女方對戀情一直保持低調，但依然無阻她大方派福利。近日她飛往希臘享受陽光與海灘，並在社交平台大晒火辣水著相，展現令人羨慕的零贅肉Fit爆身材！

搭私人飛機出行。（IG@nicolewmy）

有報道指林孝賢秘戀胡美貽，女方更融入家中與未來奶奶同住，並於獨立屋慶生。（IG@nicolewmy）

暢遊希臘秘境 鮮橙色比堅尼大晒惹火身材

炎炎夏日，熱愛與陽光玩遊戲的胡美貽近日飛到希臘伯羅奔尼撒半島（Peloponnese）馬尼地區（Mani）的利梅尼村（Limeni）度假，該地以翡翠色的清澈海水聞名。心情大靚的Nicole昨日（24日）在IG上載了多張旅行靚相，當中最曯目必定是她身穿鮮橙色比堅尼、在遊艇上拍攝的單眼甜笑照片。不過，只有單人相，未知是否與男友同行，由男友視角操刀拍攝。

相中可見，Nicole展現出一身健康的迷人小麥色肌膚，腹部線條結實，身上完全沒有半點贅肉，體態完美之餘更散發著滿滿的陽光氣息。一眾網民看後都大流鼻血，紛紛留言激讚：「好身材靚女」、「泳衣永久漂亮」、「咁耐冇post，愈來愈靚，愈來愈fit」、「人靚景靚」，電力驚人。

胡美貽曬火辣身材。（IG@nicolewmy）

睇日落，好浪漫。（IG@nicolewmy）

謝玲玲恨飲新抱茶

胡美貽自細在美國長大，其父親於當地經商，母親則是醫生，未選港姐時已曾獲父親資助100萬元在美國創業，所以胡美貽家境本身不俗。而她與百億闊少林孝賢的戀情一向備受矚目，有傳已進駐男友市值4億的獨立屋同居，穩坐女主人地位。早前未來奶奶謝玲玲公開發文表示恨飲新抱茶，揚言對新抱沒有要求，疑似向胡美貽大開綠燈！

雖然半隻腳已踏入豪門，但Nicole金對婚事卻毫不心急，她曾接受《香港01》訪問就透露未有結婚計劃：「咁我又冇打算。我係嗰啲隨遇而安嘅人，會嚟就會嚟。（都想嘅？）冇呀，我反而覺得人哋想多過我，除咗我之外，所有人都好想。（『佢』比較想？）我啲屋企人同埋朋友都會比較想我有好結果。（另一半想結婚？）你知唔知呢個年代唔興結婚，而家好興單身，唔係唔想，而係冇乜所謂。」

林建岳長子！（截圖）

林孝賢和胡美貽年紀相差13歲。（截圖）

胡美貽生日好驚喜。（IG@nicolewmy）