中年好聲音4｜網上流出疑似7強名單　網民驚訝香港參賽者全軍覆沒

《中年好聲音》自2022年開播至今大受歡迎，日前肥媽證實《中年好聲音4》完賽後將停辦1年，陣容更會大洗牌。《中年好聲音4》總決賽即將於8月23日假啟德體藝館舉行，屆時將有7名選手被選出參與決賽。近日網絡流出疑似7強名單，當中被視為大熱的周志康被傳遭淘汰，震驚大批粉絲。

《中年好聲音》宣佈停辦，休息一年。（IG@claytonmusic88）

《中年好聲音4登峯之戰》將於8月23日在啟德體藝館舉行。（IG@kaitaksportsparkhk）

網上流出疑似7強名單

近日有疑似預先知道7強名單的網民，在《中年好聲音4》的Facebook討論區「中年好聲音|情報|交流|討論|分享區」中發文爆料，寫道：「如果7強沒有你喜歡的選手，我勸大家就無謂浪費金錢時間了，留返啲錢第時偶像有商演去支持吧！周志康、陳旭培、鄭仲豪，你哋三個都很好，祝福你哋將來會有更好的發展。」暗示周志康、陳旭培及鄭仲豪在7強止步，並推測最後7強選手有鄭家聲、吳亦偉、尹景順、許美琪、尤淑情、許雲妮及蔡宓婕。

有網民在《中年好聲音4》的Facebook討論區「中年好聲音|情報|交流|討論|分享區」中發文爆料，流出疑似7強名單。（Facebook/@中年好聲音|情報|交流|討論|分享區）

網民驚訝香港參賽者全軍覆沒？

帖文曝光後隨即惹來大批網民熱議，有網民驚訝香港參賽者全軍覆沒：「無仲豪，真係好傷心。」、「呢3個我都鍾意，無佢哋真係唔使嘥錢睇~」、「周志康冇份咁我都費事睇。」、「感謝劇透，可省回去啟德的錢，集中火力支持喜愛的歌手。」、「我都只係想睇志康唱既歌，佢冇得唱我都冇興趣睇啦」、「總決賽，如真係你所說，全部是外籍人士！」、「可以唔駛睇~」、「OK啊，明白，咁我決定唔買飛啦！原本我打算一家人買六張飛一齊支持周、鄭，咁留返下次佢哋有演唱會再買吧，謝謝！」、「冇香港參賽者去嚟做乜😌嘥鬼氣」。

網民驚訝疑似7強名單中，香港參賽者全軍覆沒。（Facebook/@中年好聲音|情報|交流|討論|分享區）

不過有網民就質疑消息的可信程度，並指網絡上傳出的「劇透」不能盡心，亦有人表示：「陳旭培拎2次mvp, 最近又拎埋人氣王亞軍，都入唔到決賽🥲」、「都係果句啦 認真便輸了 網上所謂既劇透 都不能盡信 放長雙眼睇下邊個係人、邊個係鬼。」，更有網民指：「其實人哋睇唔睇關你咩事？點解要煽動人哋唔買飛入去睇呢？」。而發文者就回應：「可以唔信我，我都想個結果唔係咁，等8月16日吧，反正大把飛剩。」