謝賢前度女友Coco開Live驚見「44.4」　爆喊鞠躬惹網民批消費四哥

謝賢（四哥）早前與世長辭，結束傳奇一生。曾與他相戀12年、小他49歲的前女友Coco，經過數天沉澱後，近日終於首度透過直播公開露面。現年41歲的Coco在鏡頭前，憶述與四哥的「最後晚餐」，期間因為一個極度巧合的數字「44.4」，令Coco瞬間情緒崩潰，當場低頭哭泣，更站起來對鏡頭鞠躬，以表達對謝賢的思念與敬意，場面令人動容。

楊毅敏醫生與謝賢合照。（IG@anastamosis3）

謝賢最後一個女朋友Coco。（節目截圖）

二人拍拖12年。（節目截圖）

直播驚現「44.4」數字 Coco情緒失控缺堤

穿上一身素黑無袖裝的Coco，開Live時神情難掩憔悴。直播開始時，她本想平靜地與粉絲互動，但當她發現直播間的實時粉絲數竟一度停留在「44.4」萬，「4」字碰巧對應謝賢的稱呼「四哥」。Coco說：「44.4，四哥讓我給你們鞠個躬好不好？謝謝你們對他的愛。」隨即企起身，面對鏡頭恭敬地彎腰鞠躬，以表達對謝賢的思念與敬意，場面令人動容。

幕後一句「四哥返嚟睇你」

Coco隨後再談「44.4」這組數字，她說：「這個數字定格在這一刻...我覺得愛...愛是有天意的。」Coco終忍不住當場崩潰痛哭，不斷用紙巾抹眼淚，十分淒涼。她聲稱不是難受，只是鼻炎不太舒服，再說：「怎麼會出現這樣的數字，在我的直播間。」工作人員安慰：「說不定就是（四哥）回來看看妳一下。」

Coco近月不停談四哥。（截圖）

一身黑衣悼念舊愛。（截圖）

Coco發現直播間的實時粉絲數竟一度停留在「44.4」萬，令她一度情緒崩潰。（截圖）

用紙巾拭淚。（截圖）

鞠躬。（截圖）

網民反應兩極：12年真感情 vs 借機抽水吸流量

這幕「44.4」爆喊鞠躬一幕，隨即在網上瘋傳，網民反應呈兩極化。力撐Coco的網民認為，女方始終陪伴了四哥12年，至今依然單身。二人分開後Coco亦從未唱衰對方，如今陰陽相隔，見到相關數字觸景傷情絕對係人之常情：「同居十二年，養條狗去世都會哭啦」、「見到44.4那個數字，誰能忍得住？」認為這是她抒發哀傷的方式。

不過，另一批網民就極度反感，直斥Coco舉動太有「表演」成份，質疑她頻頻開Live提舊愛是為了吸流量博見報：「真正懷念的人，不會開直播哭給別人看」、「四哥的家人都選擇低調，她這樣未免太高調了吧！」批評她不斷過度消費剛離世的四哥。

四哥一生行事瀟灑。（網上圖片）

子女遵循四哥遺願，低調處理後事。（網上圖片）

Coco身材惹火。（網上圖片）

年過40歲依然保養得好好。（網上圖片）