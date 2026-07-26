愛回家｜龍家揭拍攝秘聞　樊亦敏自爆斜路踩單車5壯男先拉得郁

TVB 娛樂訪談節目《一周星星》，今晚（26 日）10 點 35 分翡翠台播出。今集請來快將大結局的長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》六位「龍家」成員：「大龍生」羅樂林、「三太」樊亦敏、「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、「KC」歐瑞偉、「Terry」李偉健擔任嘉賓，接受主持區永權訪問，一齊重溫劇中的經典場面，以及分享鏡頭後不為人知的故事。

六位「龍家」成員接受區永權訪問。

「龍家」成員一齊重溫劇中的經典場面，以及分享鏡頭後不為人知的故事。

「龍家」成員揭拍攝秘聞

《愛．回家之開心速遞》播映時間近 10 年，劇中所有角色深入民心，如今快將大結局，一眾演員當然不捨，於節目中分享拍攝時的難忘事。羅樂林被問於劇中享齊人之福，他坦言拍攝時非常享受，但現實生活就絕不可以：「女人多一個我都唔得呀，一個我都搞唔掂！」林淑敏則讚羅樂林很重情義：「我哋生日都會分別收到爸爸電話。」不過就爆出羅樂林不採用其他通訊方式送上祝福，背後原來一個關鍵原因。

大龍生在劇中享齊人之福，現實中的羅樂林笑言：「一個都搞唔掂！」

林淑敏冇信心扮孖辮學生妹 靠劇組氹掂成就經典場面

「獨家考古」環節先後播出大小姐與送水輝的「初戀無限 Feel」、「KC 跳城牆」、「大龍生隨口 Rap」等。林淑敏自爆當時知道要着校服、紮孖辮等，又要演繹少女心的感覺，深怕自己演得不好，但全靠劇組不停說服她：「佢哋用咗好多時間安慰我」、「用方法氹到我演到佢哋想要嘅嘢。」許家傑則非常感恩加入劇組，帶給他前所未有的成功感：「有種苦盡甘來嘅感覺」、「見到有個好嘅角色會額外珍惜。」

大小組與送水輝的「初戀無限 Feel」成為《愛》劇的其中一個經典場面。

林淑敏冇信心扮孖辮學生妹。

林淑敏指全靠劇組不停說服她，才能成就經典場面。

羅樂林跳舞出身 組男團冇難度

區永權問歐瑞偉每日花多少時間 Keep Fit？李偉健代答：「『冇㗎，我一嚟就嚟』，佢成日都係咁講㗎！」歐瑞偉即謙稱以前經常拍打戲，身體已有「動作記憶」，故不需特別加操。講到羅樂林於劇中組男團大四喜，他笑言沒有難度，因最初入行是跳舞出身，之後被導演張徹睇中，推薦跟電影公司簽約，更於多套電影包括《年輕人》大展舞技。至於樊亦敏曾於劇中換上不同泳衣在他面前搔首弄姿，被問有何反應時，羅樂林妙答：「我呢個年紀仲有咩反應呀？」全場爆笑，歐瑞偉更說：「佢好高道行㗎！」

李偉健爆歐瑞偉拍跳樓戲前不用特別加操。

歐瑞偉即謙稱以前經常拍打戲，身體已有「動作記憶」，故不需特別加操。

樊亦敏曾於劇中換上不同泳衣在羅樂林面前搔首弄姿。

羅樂林被問對樊亦敏的水着 Look 有什麼反應？其答案令全場笑到收唔到聲。

樊亦敏自爆拍攝斜路踩單車戲碼需5壯男先拉得郁

談到樊亦敏早期於劇中「圓碌碌」，現時身形則非常苗條，約 110 磅，她自爆高峰期重達160 磅！樊亦敏最難忘在斜路拍攝踩單車的戲份，當時她與單車均在手推車上，由武師負責拉動：「佢哋驚我喺斜路跣落去。」但由於樊亦敏太有「份量」，最後要出動劇務人員，合五人之力拉車才順利完成拍攝。林淑敏則爆 78 歲的羅樂林依然手瓜起𦟌，除了勤運動外，最大關鍵竟是羅樂林的手提包。

樊亦敏難忘在斜路拍踩單車戲，要五名大漢才可拉動她。

樊亦敏早期於劇中「圓碌碌」，現時身形則非常苗條，約 110 磅，她自爆高峰期重達160 磅。

來到《你問我答》環節，請來同劇演員「雷公」白彪、「二太」蘇恩磁、「John」何啟南等訪問六位「龍家人」。蘇恩磁透露拍《愛．回家》前，曾有兩次機會跟羅樂林演夫妻，但最終試完造型就「冇下文」；何啟南則問歐瑞偉「最喜歡哪位女拍檔」，歐瑞偉聞言後尷尬稱：「陷阱嚟㗎！」李偉健隨即爆歐瑞偉很旺女拍檔生仔。

蘇恩磁透露拍《愛．回家》前，曾有兩次機會跟羅樂林演夫妻，但最終試完造型就「冇下文」。