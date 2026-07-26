王嘉爾出任國際劍擊總會首位全球大使　支持2028洛杉磯奧運運動員

國際劍擊總會（FIE）正式宣布，委任全球流行音樂巨星、企業家兼前香港佩劍精英代表Jackson Wang王嘉爾，擔任 FIE 史上首位全球大使！」喺呢個全新身份之下，Jackson 將會跨越頂尖體育、音樂與時尚領域，喺進軍 2028 年洛杉磯奧運會嘅進程中，將劍擊運動帶入新一代年輕人嘅視野。Jackson從小於香港劍擊路上起步，追隨爸爸的奧運足跡，如今他雖然已經貴為紅遍全球、唱片大賣、社交平台擁有過億粉絲之音樂巨星；但都無忘初心，回到起點，與 FIE 攜手合作，希望啟發及激勵新一代劍擊手，絕對非常感人及圓滿！

國際劍擊總會（FIE）正式宣布，委任全球流行音樂巨星、企業家兼前香港佩劍精英代表Jackson Wang王嘉爾，擔任 FIE 史上首位全球大使！」Jackson 將會跨越頂尖體育、音樂與時尚領域，喺進軍 2028 年洛杉磯奧運會嘅進程中，將劍擊運動帶入新一代年輕人嘅視野。

（左起）魏浚笙Jeffrey、鍾培生、Novel Fergus、王嘉爾

Jackson從小於香港劍擊路上起步，如今他雖然已經貴為紅遍全球、唱片大賣、社交平台擁有過億粉絲之音樂巨星；但都無忘初心，回到起點，與 FIE 攜手合作，希望啟發及激勵新一代劍擊手。

Jackson追隨爸爸的奧運足跡。

Jackson Wang過往打劍的精彩場面。

Jackson表示：「雖然我最終選擇了追求音樂事業，但劍擊一直流淌在我的血液中。作為全球劍擊大使，我的使命是代表所有踏上『通往 2028 洛杉磯奧運之路』的運動員，將這份能量帶給劍擊運動。我想向各地的年輕人證明，勇敢追求夢想是沒問題的，無論你選擇拿起的是一把佩劍還是一支麥克風。」

Jackson表示：「作為全球劍擊大使，我的使命是代表所有踏上『通往 2028 洛杉磯奧運之路』的運動員，將這份能量帶給劍擊運動。我想向各地的年輕人證明，勇敢追求夢想是沒問題的，無論你選擇拿起的是一把佩劍還是一支麥克風。」

適逢2026 年國際劍擊總會世界劍擊錦標賽首度於中國香港亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）舉行，Jackson與國際擊劍總會代理主席阿卜杜勒莫奈姆·埃爾·侯賽尼（Abdelmoneim ElHusseiny）討論了該計劃的細節，並舉行簽約儀式，正式以全球大使身份亮相。