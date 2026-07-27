盧瀚霆拍港版《金秘書》生圖大長腿惹熱議　網民嘆詭異：好似假腳

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近期工作排得密密麻麻，日前，他與女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）主演的港版《金秘書為何那樣》正式開工。雖然劇集尚在拍攝階段，但已掀起全城熱話。連日來，不少網民在赤柱街頭野生捕獲兩位主角在拍攝，並將現場側拍照分享至社交平台。沒想到劇集還未播，Anson Lo的一雙「長腿」已率先成為網民討論的焦點。

ViuTV重製韓劇《金秘書為何那樣》，朴敘俊及朴敏英的角色，將由盧瀚霆（Anson Lo）及蘇雅琳（Ivy So）演出。（陳順禎攝）

Anson Lo的「李英俊」造型。他日前分享這張自拍照，並留言：「Call me「李英俊」，多多指教～』。（IG@ansonlht）

Anson Lo演「李英俊」坦言有壓力

早於ViuTV宣布翻拍韓劇《金秘書為何那樣》時，網民已議論紛紛；有人覺得Anson Lo難以演繹「原版」朴敘俊的的神髓與味道；但亦有不少粉絲持相反意見，期待看到「撈撈版」的霸道總裁「李英俊」。而對於翻拍此熱門劇集，Anson Lo當日受訪時，也坦言有壓力：「我冇辦法可以超越佢嘅Popularity，或者佢靚仔、Man嘅程度，所以就做一個Anson Lo版嘅金秘書嘅總裁。」

盧瀚霆（Anson Lo）與蘇雅琳（Ivy So）分別飾演自戀的副會長「李英俊」與金秘書，劇集近日已開拍。(胡凱欣 攝)

Anson Lo與Ivy So有不少親熱戲。(胡凱欣 攝)

Anson Lo「霸總」上身攬Ivy So纖腰。(胡凱欣 攝)

盧瀚霆大長腿惹熱議 網民嘆詭異

近日，劇組到赤柱取景拍攝，雖然炎炎夏日，但現場仍有不少「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）通宵留守，非常瘋狂。同時，也有不少市民和路人，途經拍攝現場時駐足圍觀。其中有網民將自己拍到的生圖分享到社交平台，沒想到卻引起網民熱議。

Anson Lo的「長腿」，意外引起熱議。（threads@alkiuq）

Anson Lo好入戲。（threads@alkiuq）

令人期待。（threads@alkiuq）

相中，Anson Lo穿著筆直西裝，還原霸氣總裁「李英俊」的造型，與Ivy So上演對手戲，兩人表現均十分投入。不過，有網民卻把目光聚焦在Anson Lo的「長腿」上，皆因其身形比例顯得相當修長，整體視覺效果看起來略顯不自然，因而引發不少質疑。網民紛紛留言：「佢對腳好似假腳，腳板底到膝頭嗰節長到好詭異」、「假高情況嚴重」、「撈撈個鞋底有冇半尺厚」、「對鞋內增高咗幾多寸？」、「睇得出佢鞋墊相當高，如拗柴對腳唔使要」，暗指其身形比例似乎有「加工」之嫌。但也有部分網民欣賞Anson Lo的敬業態度，大讚：「見到佢大熱天時着西裝拍通宵，真係覺得佢好敬業。」

花姐陪伴左右，可見地位超然。（threads@alkiuq）