颱風紅霞｜顏志恆、魏嘉信風雨不改 搵阿仔在家排音樂劇

顏志恒 Benson、魏嘉信 Cris 及林兆霞三位大朋友，將會聯同200名由4歲至16歲的小朋友演員，於今個暑假將會一起演音樂舞台劇《我們都in過的第一志願》，音樂劇將會在8月14日至8月16日，一連四場假柴灣青年廣場演出。

踏入7月暑假後，Benson、Cris及阿june 便已開始密集式為音樂劇綵排，每天基乎都是早上九時至下午六時，但今天因為颱風「紅霞」來襲，令他們每日的綵排被迫要取消。不過，Bendon與Cris 兩位男主角，卻依舊可以風雨不改，照樣早上九時開始綵排。點解？因為今次Benson同Cris兩位都係「父子檔」一齊做音樂劇，所以兩位就算去唔到綵排嘅地方，都可以同囝囝響屋企綵排。

Benson與Cris 兩位都是首次挑戰擔任音樂劇的男主角，要唱而優則演，問到兩位有否難度時，兩位均表示會「全力以赴，做到最好。」Benson謂：「其實我前幾年有參與過呢嗰劇，但當時只係一個閒角，今次就真係擔正男主角，所以我已經係閉緊關，日日練歌背對白。點知今日仲要打風，冇得去綵排。但因為阿仔已習慣咗9:00就要去綵排，所以今朝我哋兩個就索性響屋企排。」而Cris則謂：「其實我好好彩，因為我個對手係好有演戲經驗嘅阿June，我同佢係劇中飾演一對夫婦，所以演技上佢幫助我好多，而家排咗幾次，今日雖然打風冇得去現場綵排，但我都好好彩，有另外一個對手，可以冇時冇刻，風雨不改咁同我綵排對白同練歌，佢就係我兩個仔喇，佢哋都係其中一個演出者。」

兩位男主角如此努力排練，全因他們都很喜歡今次劇目的主題。而今次音樂劇嘅主題係講「第一志願」，身為爸爸的Benson 及Cris 則表示這個劇不是只適合父母或小朋友睇，Cris 謂：「我唔係賣花讃花香，但呢個劇係真係好啱所有人睇，每個人睇完都肯定係有得著。因為我哋成長過，我哋都做過小朋友，我相信每個人都有為自己嘅「第一志願」而煩惱過，所以睇呢個劇，一定唔多唔少會有共鳴。」