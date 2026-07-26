鄭秀文再遇災難級噩耗　赴日拍新歌MV檔案全失：幾乎想暈低

鄭秀文（Sammi）近日接連遇上波折，繼本月初啟德巡迴演唱會因機件故障需要臨時變陣後，她早前飛往日本拍攝新歌MV，竟再次收到噩耗，拍攝的心血全部遺失，令她大受打擊。

啟德演唱會遇故障 變陣舉行「答謝會」

本月初，鄭秀文原定於啟德主場館舉行巡迴演唱會終站，但在開騷前夕，場地因機件發生故障，無奈之下只能臨時取消原定演唱會，轉以三場「答謝會」形式演出。雖然欠缺華麗的舞台機關，但Sammi仍傾盡全力，聯同舞蹈員及嘉賓演出，盡力為入場歌迷帶來驚喜。

「答謝會」好評如潮。（ig@sammi_chengsauman）

Sammi傾力演出，大獲讚賞。（ig@sammi_chengsauman）

日本拍MV完美畫面「一滴不留」

完成三場答謝會後，身心俱疲的Sammi馬上飛往日本，為兩首新歌拍攝MV。她昨日（25日）在IG發文透露，回港後第二天中午竟收到令她不敢置信的消息，寫道：「幾乎想暈低！可怕消息是：在日本拍攝的其中一個MV，影片沒有了。」

她形容是「災難級噩耗」，續寫道：「Mi被告之，拍過的一切，沒了.Mi被告之, 一滴不留. 沒了.再一次需要在極短時間消化噩耗災難然後處理.😵‍💫😵‍💫」Sammi解釋，該MV採用對嘴形式拍攝，意景、燈光和美感都非常對題浪漫。最讓她心痛的是，拍攝當日她的狀態極佳，要重新補拍非常困難，事件亦嚴重打亂了原定的推出時間表。

Sammi再遇災難級噩耗，赴日拍攝新歌MV檔案「一滴不留」。（ig@sammi_chengsauman）

忍痛放下感受先處理問題

面對短時間內的連續打擊，Sammi無奈苦笑表示：「如果是六合彩，你說多好，這陣子我應該是中了兩次頭獎。」不過，她選擇保持冷靜：「再一次深深感受，先處理事情….自己的感受，先放涼, 放低. 🥹不怪誰，也不想怪誰，於事無補。先冷靜處理事情. 更重要. 👊 」。

她強調現時要將個人感受放低，首要任務是處理問題。目前唱片公司正努力嘗試尋找補救方法，期望有奇蹟出現。大批歌迷得知事件後紛紛留言安慰，表示願意耐心等待，並以她的經典歌曲留言鼓勵：「上帝早已預備，希望在明天。」

心血全毀，真係好心痛。（ig@sammi_chengsauman）

Sammi冇只怨天尤人，仍積極面對。（ig@sammi_chengsauman）

強調現時要將個人感受放低，首要任務是處理問題。（ig@sammi_chengsauman）