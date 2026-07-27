張可頤看淡昔日蜚短流長時間是最好證明　透露滿足一條件會再拍劇

現年57歲的張可頤（Maggie）是前TVB視后，雖然她近年大幅減產、鮮有接拍劇集，但依然不時公開亮相並活躍於社交平台，與一眾戲迷分享生活日常。憑藉早年的努力打拼，張可頤如今已財務自由，享受半退休人生，閒時去去旅行，生活無憂又寫意。近日，張可頤應邀到大馬出席「馬來西亞國際電影節暨金環獎頒獎典禮」。她在接受當地傳媒訪問時，罕有大談自己的近況、對演戲的追求，以及面對是非的豁達心態。

張可頤近日現身大馬，出席「馬來西亞國際電影節暨金環獎頒獎典禮」。（Facebook@MIFFest）

張可頤狀態極佳。（Youtube@RTM Mvibe截圖）

張可頤與周家怡一同擔任頒獎嘉賓。（小紅書截圖）

拒絕被年齡框框限制 笑言「希望唔使淨係做媽媽」

對於近年作品產量減少，張可頤在訪問中坦言自己的確少了接拍劇集，但澄清並非自己要求過高，而是一直在思考適合現階段的角色類型，她笑說：「希望唔使淨係做媽媽」。張可頤理解，多數同齡女性在社會上已被定義為「母親」或「職場女強人」，但她希望打破這種傳統框架，尋找新的元素：「其實唔一定要係工作狂，享受生活又得，可能係好Chill都得。究竟而家50歲以上嘅女性，係咪仲係咁傳統呢？我係可以好活躍、好積極。我希望日後遇到類似角色。」

張可頤曾為內地綜藝節目《無限超越班》擔任助演兼導師。（微博@無限超越班官博）

張可頤前兩年曾拍電影《臨時械劫》。（資料圖片）

學無止境感「24小時都唔夠用」

張可頤直言人生去到這個階段，發現自己以前的演藝事業只是人生的一小部分，她覺得人生應該是有很多不同的事情。張可頤自認性格貪心，經常會想去嘗試自己未試過的事情，和探索這個世界。因為這個世界太大了，現在打開電視、YouTube，會發現有很多東西可以學，上至天文地理、考古，下至文學等等，不用像以前要付費上課，可以透過網絡教學，甚至還有AI，令她感到「24小時都唔夠用」。張可頤直言，如果要她框死去做一件事，這不是她性格，她還有很多事情想去學、去看和去學習。不過，張可頤也表示知道觀眾都很掛住她，「我會去到適當嘅時候，機緣巧合一個火花嚟到，就會同大家見面。」

《金枝慾孽》班底佘詩曼、張可頤、鄧萃雯和林保怡，早前相隔20年合體同框。（微博圖片）

張可頤在《金枝玉孽》中飾演安茜。（劇照）

辭演《巨塔之後》不會可惜

提及之前原本有機會會娘家TVB參演重頭劇《巨塔之后》，最終因檔期問題辭演，並由宣萱頂上。被問到會否覺得可惜？張可頤表現坦然，直言不會，並相信將來仍有合作機會，但同時亦感嘆了一句：「有時有啲嘢係被動同無奈嘅。」

張可頤現在過着「享受人生」的生活。（小紅書圖片）

張可頤不斷探索世界。（小紅書圖片）

看淡網上「看圖作文」 直言時間是最好的證明

由於張可頤近年鮮少出席公開活動，網上不時出現關於其近況的報導。她坦言知道許多消息只是媒體或網民「看圖作文」，不過她對此十分看得開：「我唔care（在乎）呢啲。其實我理解嘅，娛樂新聞就係要娛樂大家嘛！但我覺得最起碼講真話、寫真實嘅嘢好重要。」

張可頤當年憑《九五至尊》「呂四娘」一角贏得視后。（TVB截圖）

曾有傳宣萱在拍攝《難兄難弟》時不滿張可頤遲到鬧不和，不過事隔多年後，2019年張可頤去捧場睇宣萱的舞台劇《大辭職日》，兩人更在後台合照，世紀大和解！

面對過往的蜚短流長及外界評價，張可頤豁達回應其實不用太介懷，因為作為演員始終是以作品說話，不管別人講再多都好，只有透過時間，觀眾會理解你是一個什麼樣的人。不管以前的風風雨雨、是是非非都不重要，時間會是最好的證明。

張可頤覺得現時生活好豐盛。（小紅書圖片）

顏值不減。（小紅書圖片）

不需向外界證明自我

張可頤表示，到了現階段已完全不需要向外界證明自己的存在。她笑言，只要她覺得自己是一個好演員、一個懂得享受的生活家，那就是了，亦不會在意別人的看法：「以前我會，但而家嘅我會更放鬆、自在一啲。」她強調，一個人的價值絕非靠外界來定義，並霸氣表示：「我嘅生活由我自己負責，我覺得我嘅生命係豐盛嘅，咁佢就係豐盛。」

張可頤年過半百，但皮膚依然白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

生活寫意。（小紅書截圖）

曾與宣萱傳不和

張可頤向來是性格演員，過去因為爽直性格惹來不少是非。有傳張可頤與宣萱合作《難兄難弟》時傳出不和，直腸直肚的宣萱曾指因為張可頤經常遲到，所以拖慢進度，就連鄭裕玲和肥姐沈殿霞上遊戲節目被問及「經常遲到的藝員」時，都衝口而出說了張可頤的名字。交惡22年後，張可頤專登去捧宣萱做主角的舞台劇《大辭職日》，兩人更在後台合照，終打破不和傳聞。