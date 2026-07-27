白彪成都開派對賀80大壽　老當益壯聞歌起舞兼耍「乾坤大挪移」

縱橫影視圈超過半世紀的資深武打演員白彪，早前宣布進駐小紅書，為演藝事業開拓新版圖。7月24日是白彪的80歲生日，他日前在小紅書分享了一段友人在成都為他慶生的影片。只見這位初代「郭大俠」依然精神奕奕、活力十足，更在派對上聞歌起舞，大展身手。

白彪當年邵氏招武打演員訓練班出身，拍過多套賣座武打片。（《唐手跆拳道》劇照）

白彪與「郭靖」原來早前結下緣分，他說當時在韓國拍劇受傷那段時間，就是看《射鵰英雄傳》，覺得非常好看，沒想到自己可以演上「郭靖」。（《射鵰英雄傳》截圖）

白彪是電視史上唯一一位三度演「郭靖」的演員。（《神鵰俠侶》截圖）

白彪開通小紅書，自豪地分享曾先後三次飾演金庸筆下的經典大俠「郭靖」。（小紅書截圖）

成都開驚喜生日生日派對

白彪是邵氏武打演員訓練班出身，過往憑《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中「郭靖」一角紅遍東南亞；近年在《愛回家之開心速遞》飾演「雷公」一角亦深入民心。面對TVB開劇減少，他亦跟隨大隊北上發展。

在生日影片中，白彪以一身牛仔褲、黑色T恤外搭格仔衫的年輕打扮現身，步履穩健地進入餐廳。一班好友早已用「HAPPY BIRTHDAY」字樣的氣球佈置好現場，為他送上驚喜。

白彪在《愛回家之開心速遞》演出「雷公」一角，搞笑形象深入民心，他和羅樂林這對昔日的郭靖和楊過，在劇中演鬥氣冤家，深受觀眾歡迎。（Instagram圖片）

白彪80歲依然老當益壯。（小紅書@白彪）

打扮好年輕。（小紅書@白彪）

現場有「HAPPY BIRTHDAY」氣球布置。（小紅書@白彪）

聞《護花使者》起舞 紮馬耍拳吹蠟燭

派對現場播放著李克勤的《護花使者》，在輕快的音樂節奏下，戴上花花造型眼鏡的白彪隨即聞歌起舞，不停手舞足蹈，更「腳印印」兼耍「乾坤大挪移」展現出強烈的節拍感，引來全場朋友拍手歡呼，完全看不出已經年屆80歲。

隨後眾人為他唱生日歌，戴上皇冠生日帽的白彪再度展現武打底子，紮穩馬步兼耍出一套拳法，然後蹲低身呼出一口大氣吹熄蠟燭。他更拿起咪高峰興奮地向在場人士表示：「我來到成都，嘩，今天是最開心的一晚。」

他在帖文中連續寫下三次「很開心！」並標籤了「郭大俠」及「生日快樂」。不少網民看過影片後，紛紛留言送上祝福，大讚他：「彪哥老當益壯」、「看着快年輕了吧，精神奕奕」。

彪哥好開心。（小紅書@白彪）

聞歌起舞。（小紅書@白彪）

好有節拍感。（小紅書@白彪）

切蛋榚儀式。（小紅書@白彪）

心情興奮，超開心！（小紅書@白彪）

彪哥，生日快樂！（小紅書@白彪）

白彪自言小時候都幾壞。（資料圖片）

白彪慶幸沒有染上病癮，他表示親眼見過有人本身屋企買賣外匯，環境不錯，又高大威猛，後來因沾上毒品，變成道友，無晒廉恥。（資料圖片）