白彪成都開派對賀80大壽 老當益壯聞歌起舞兼耍「乾坤大挪移」
撰文：程嵐風
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縱橫影視圈超過半世紀的資深武打演員白彪，早前宣布進駐小紅書，為演藝事業開拓新版圖。7月24日是白彪的80歲生日，他日前在小紅書分享了一段友人在成都為他慶生的影片。只見這位初代「郭大俠」依然精神奕奕、活力十足，更在派對上聞歌起舞，大展身手。
成都開驚喜生日生日派對
白彪是邵氏武打演員訓練班出身，過往憑《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中「郭靖」一角紅遍東南亞；近年在《愛回家之開心速遞》飾演「雷公」一角亦深入民心。面對TVB開劇減少，他亦跟隨大隊北上發展。
在生日影片中，白彪以一身牛仔褲、黑色T恤外搭格仔衫的年輕打扮現身，步履穩健地進入餐廳。一班好友早已用「HAPPY BIRTHDAY」字樣的氣球佈置好現場，為他送上驚喜。
聞《護花使者》起舞 紮馬耍拳吹蠟燭
派對現場播放著李克勤的《護花使者》，在輕快的音樂節奏下，戴上花花造型眼鏡的白彪隨即聞歌起舞，不停手舞足蹈，更「腳印印」兼耍「乾坤大挪移」展現出強烈的節拍感，引來全場朋友拍手歡呼，完全看不出已經年屆80歲。
隨後眾人為他唱生日歌，戴上皇冠生日帽的白彪再度展現武打底子，紮穩馬步兼耍出一套拳法，然後蹲低身呼出一口大氣吹熄蠟燭。他更拿起咪高峰興奮地向在場人士表示：「我來到成都，嘩，今天是最開心的一晚。」
他在帖文中連續寫下三次「很開心！」並標籤了「郭大俠」及「生日快樂」。不少網民看過影片後，紛紛留言送上祝福，大讚他：「彪哥老當益壯」、「看着快年輕了吧，精神奕奕」。