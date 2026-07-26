黃澤鋒爆與太太7年未有嘴對嘴錫　陳麗麗鏡頭前落淚：都要佢氹我

現年59歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗（Lilian）結婚多年，太太先於52歲高齡誕下長女「小黃妃」黃熙恩，去年9月再以58歲極高齡在台灣接受人工受孕，誕下次女「小貴妃」黃熙喬。一家四口看似樂也融融，但原來背後曾一度陷入婚姻危機。近日，二人帶同女兒亮相HOY電視節目《大小矛盾在路上》，上一集揭示夫妻自女兒出世後，磨擦漸多；結局一集節目組安排二人世界，他們真情剖白，陳麗麗在鏡頭前數落淚，場面既溫馨又感人。

一家四口看似樂也融融，但原來背後曾一度陷入婚姻危機。（節目截圖）

育兒壓力致關係緊張 7年未曾親吻

自從成為父母後，黃澤鋒與陳麗麗將全副精神放在兩名女兒身上，漸漸忽略了伴侶的需要。黃澤鋒在節目中坦言，太太由一女之母時的「小火山」，到次女出世後變成了「大火山」，容易動怒又常咆哮。自認「怕老婆」的他，每次見太太發脾氣都會選擇逃避，絕不火上加油。

兩人的夫妻關係亦大不如前，平時只以「媽咪」、「爹爹」互稱。當節目組問到他們上一次「嘴對嘴錫」是何時，黃澤鋒驚爆：「我諗係大女熙恩出世前，都有7、8年。」陳麗麗亦抱怨老公常說：「好愛你架家姐，好愛你架妹妹，媽媽，我好多謝你，變咗多謝囉，唔係叫愛囉。」然後冷笑一聲。

陳麗麗投訴黃澤鋒好少講「我愛你」，只會話愛兩個女。（節目截圖）

難得二人世界。（節目截圖）

重拾拍拖甜蜜。（節目截圖）

當節目組問到佢哋上一次嘴對嘴錫係幾時，黃澤鋒驚爆：「大女熙恩出世前！」，數數手指即係7、8年前。（節目截圖）

當節目組問到佢哋上一次嘴對嘴錫係幾時，黃澤鋒驚爆：「大女熙恩出世前！」，數數手指即係7、8年前。（節目截圖）

撐枱腳互訴心聲 聽《分分鐘需要你》感動落淚

為了解決這個計時炸彈，節目組安排兩人享受半天二人世界，並要求他們重新以「老公」、「老婆」相稱。在互相傾訴心事的環節中，陳麗麗主動問：「我有咩做得不足？而我又改到！」黃澤鋒隨即大膽表達：「唔好咁小器啦，唔好成日咆哮！」

隨後，黃澤鋒眼泛淚光地說出心底話：「激氣太多好易病，咁樣唔長命，我想彼此陪伴耐啲……你係我明燈嚟，我唔可以無咗你。我想你多做運動，希望你長壽，我唔想一個人行，我唔覺得一個會快樂。」面對老公的深情告白，加上聽到老公為她獻唱一曲《分分鐘需要你》，陳麗麗在鏡頭前數度感動落淚。

陳麗麗終以溫柔回應：「呢個我知嘅，一嬲就乜都睇唔到，過後雖然知道，但我硬頸，唔會立即回應或認錯，我都係要佢氹我。」她亦願意檢討並收斂脾氣，對老公說：「我應承你，我改變下。」黃澤鋒亦恍然大悟，明白女人始終如少女般需要關心和愛護，並公開承諾：「唔可以剩係錫兩個，都錫佢嘅，咁咪錫三個，不過錫佢多啲啦。」

撐枱腳時互訴心聲。（節目截圖）

陳麗麗答應澤鋒會注意健康，講到眼濕濕。（節目截圖）

互讀情信 娶陳麗麗是人生最啱決定

節目尾聲，兩人交換讀出一早寫給對方的情信。黃澤鋒寫道：「麗麗，開心啲，一切皆好，很想和你走完人生路。」陳麗麗讀後表示，知道自己生女後脾氣變大，會盡量達成老公的心願。而陳麗麗給老公的信則充滿謝意：「好多謝你揀我做太太，建立完美又幸福家庭。」她感恩遇上懂得欣賞自己的人。最後，黃澤鋒總結這段婚姻，直言娶到太太是人生最大成就：「我到而家都認為，或許我做樣樣事都決定錯，但我娶陳麗麗，係人生最啱同最叻嘅事。」

黃澤鋒喺台上獻唱一曲《分分鐘需要你》，陳麗麗在鏡頭前崩潰爆喊。（節目截圖）

喊唔停。（節目截圖）

黃澤鋒承諾愛老婆多一啲。（節目截圖）

陳麗麗亦表示會盡量收歛脾氣。（節目截圖）