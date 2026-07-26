Jacky Fan范卓賢指193 最「三尖八角」 :唔擔心佢嬲

本地數碼音樂平台 MOOV 邁入 20 周年，宣佈自 2026 年 6 月起於 ELEMENTS 圓方舉行多場《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃，第三場邀請歌手 Jacky Fan 范卓賢擔任嘉賓，更會即場獻唱《明日劇痛會暫停》、《淚光萬歲》、《三尖⼋角》、《戀愛圓舞曲》，炒熱現場氣氛，為 MOOV 20 周年熱烈慶祝。

每次《MOOV 20 Music Station》吸引數百樂迷圍觀，期待歌手到場分享音樂世界。上集嘉賓193向Jacky Fan范卓賢提問「ERROR成員中，誰人最『三尖八角』」，所以節目開始時，Jacky Fan范卓賢需解答「師兄」難題：「我嗰陣時睇緊電腦，冇啦啦有人 Tag我先知有呢個難題！我諗咗一陣已經有答案啦，ERROR當中193最三尖八角，因為佢髮型都係尖同有角，係靚嘅三尖八角，所以唔擔心佢嬲！ 」

活動中，Jacky Fan范卓賢為樂迷獻唱《明日劇痛會暫停》、《淚光萬歲》、《三尖⼋角》、《戀愛圓舞曲》，瞬間令現場氣氛高漲！ Jacky Fan亦把握機會，向下集嘉賓TELLER提出「難題」：「我哋都成日出雙入對，我識佢咁耐發現佢口頭禪就係 "nice"， 其實佢除咗呢句Nice之外，仲有咩口頭禪？」呢日活動因颱風延遲舉行，Jacky亦擔心Fans安全：「今日我化完妝時 好大雨，好擔心fans會淋濕，因為我自己本身係『潺仔』，好易就傷風感冒，上次淋完雨之後就已經病，所以明白fans今日來支持都要面對重重難關。」

節目中，Jacky Fan范卓賢表示20年前只有六歲，已經聽廣東歌支持樂壇：「 第一個接觸嘅廣東歌歌手就係張敬軒， 當時父母比咗部 MP3 機比我聽歌，當年部機就好似一枝塗改液咁細！」Jacky Fan仲自爆由細到大都好有表演慾，父母沒強逼他在親戚朋友前唱歌，他都自動自覺 唱歌表演。

大會宣佈歌手TELLER將於8月9日現身ELEMENTS 圓方《MOOV 20 Music Station》舞台，分享他的音樂故事。